Machado: Ley de Amnistía no es gesto del chavismo sino resultado de la presión de Washington

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general para liberar a los presos políticos propuesta por la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, es “producto de la presión real” de Estados Unidos y que espera que se haga realidad.

“Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto”, manifestó al intervenir en la charla ‘Hablemos de Venezuela’, en el Hay festival de Cartagena de Indias.

Delcy, incapaz de liderar

María Corina Machado afirmó que la presidenta encargada de su país, Delcy Rodríguez, es “incapaz” de generar confianza o estabilidad para liderar una transición política.

“No hay manera de que una persona que ha sido corresponsable de esta tragedia genere confianza o estabilidad. Eso no existe. Delcy Rodríguez es incapaz de generar cualquier tipo de política militar, de seguridad o de ninguna naturaleza que permita una transición”, aseguró Machado.

¿El fin de la represión?

A Tomás Guanipa se le quiebra la voz cuando piensa en sus dos hermanos presos en Venezuela, uno de ellos incomunicado por meses. Espera que la amnistía anunciada este viernes sea “para todos por igual” y cierre “una época de represión”.

El dirigente de 54 años es uno del puñado de diputados opositores del Parlamento que votarán la ley que ordenó la presidenta Delcy Rodríguez, casi un mes después de asumir el poder tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.

“Hay una gran oportunidad para los venezolanos para que juntos podamos reencontrarnos”, dijo a la AFP en una entrevista en su casa en Caracas. “Que este sea el inicio de un camino que nos lleve a la libertad y a la democracia de forma definitiva y para siempre”.

“Tiene que ser una amnistía para todos por igual y tiene que ser el inicio de una nueva etapa de libertad, pero también el cierre de una época de represión”, añadió. “No puede ser discrecional quien sale y quien no sale, no puede ser decidido por quienes controlan el poder”.

“Es una gran noticia”, insistió, “porque además de ser algo que había que hacer porque lo merecía muchísima gente, es un paso que demuestra que sí hay una voluntad de que haya un cambio en Venezuela”.

Cambios “abruptos” y “violentos”

Tomás Guanipa asumió su escaño en la Asamblea Nacional dos días después del bombardeo estadounidense a Caracas que resultó en la captura de Maduro. Ya antes fue diputado en 2011 hasta 2020 y fue representante en Colombia del fracasado gobierno paralelo que impulsó Juan Guaidó.

Su elección generó fricciones dentro de la oposición liderada por María Corina Machado, que llamó a la abstención en 2025 en medio de las denuncias de fraude en la cuestionada reelección de Maduro un año antes.

“Si uno se imagina hace un mes que estaríamos viviendo lo que estamos viviendo, nadie hubiese dado crédito”, indicó. “Los cambios han sido abruptos y han sido violentos en términos de la rapidez que han ocurrido”.

“Que esto sea un proceso que nos conduzca a una transición democrática”, añadió. “Que terminemos en un proceso democrático donde el país recobre su soberanía nacional a través de la soberanía que reside en el voto popular”.

Sin decirlo, Guanipa rechaza un cambio abrupto, en línea, del plan que ha propuesto Estados Unidos.

Defiende un proceso de reinstitucionalización del país, que lleve a elecciones.

Reconoce que ha habido un alarmante “nivel de represión y de arrogancia” del chavismo, pero entiende que Rodríguez tiene una “gran oportunidad, una oportunidad histórica”, estimó, de “cerrar un ciclo y abrir las puertas de la democracia”.

“Ella ha sido parte de este gobierno durante 27 años y toca de parte de ella dar las demostraciones de que estos cambios van en serio y que no son cambios cosméticos para mantenerse en el poder”, dijo.