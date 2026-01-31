Delcy Rodríguez: cárcel Helicoide desaparecerá y será convertido en un espacio deportivo y cultural / caupolican carquez

La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunció el viernes el cierre de la temida cárcel del Helicoide, que ha sido denunciada como centro de torturas por parte de la oposición y activistas de derechos humanos.

“Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”, dijo Rodríguez en un discurso ante la corte suprema.

¿Qué es el Helicoide?

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La sede ha sido señalada como un centro de “torturas” por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos.

El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.

La propuesta la dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una “cámara de torturas” en la capital venezolana.

Un nuevo sistema de Justicia

La presidenta encargada también convocó a una “gran consulta nacional” para construir un nuevo sistema de justicia en el país, luego de proponer una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

Delcy llama a evitar las revanchas

Rodríguez, pidió a los detenidos y a los excarcelados que no se imponga “la venganza ni el odio”. El llamado ocurre bajo la expectativa de las eventuales liberaciones que ocurrirán como parte de la ley de amnistía general que deberá discutir la Asamblea Nacional venezolana.

“Pido a quienes han sido beneficiados por medidas, para aquellos privados de libertad, excarcelados; pido en nombre de los venezolanos, que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad”, manifestó Rodríguez.

Venezuela en apertura

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, previó que, tras la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, las inversiones petroleras en su país se acelerarán si se reanudan los vuelos con Estados Unidos.

“Yo creo que (las inversiones) ya están llegando aceleradamente, y como ahorita parece que van a abrir los vuelos, me enteré mientras estábamos en la sesión, que van a abrir los vuelos, me imagino que vendrán mucho más rápido”, dijo en un video que publicó en redes sociales.

Rodríguez calificó como “importante” y “muy positivo” el anuncio del presidente estadounidense sobre que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela “se abrirán muy pronto”, lo que, a juicio del diputado chavista, es resultado de las conversaciones y “la diplomacia de paz que ha venido desarrollando” la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el Gobierno de Trump.