Luigi Mangione no podrá ser condenado a pena de muerte, incluso declarado culpable: esta es la razón

Luigi Mangione, acusado de asesinato al director de la aseguradora United Healthcare,Brian Thompson. FOTO: STEVEN HIRSCH/POOL/AFP via Getty Images / STEVEN HIRSCH

Este viernes 30 de enero, la juez federal Margaret Garnett desestimó los cargos que hacían susceptible a Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, de ser condenado a pena de muerte.

Garnett aceptó una moción presentada por la defensa y decidió retirar los cargos tres (acoso interestatal) y cuatro (asesinato con arma de fuego), que son los que convertían su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital.

La magistrada argumentó su decisión en la necesidad de que los cargos cumplan con “la definición legal federal de ‘delito violento’ como cuestión de derecho”, algo que solo considera que se cumple en los cargos uno y dos y no en los que contemplaban la pena de muerte.

Garnett explicó que el caso seguirá adelante con el juicio por los cargos primero y segundo, “que acusan al acusado de causar la muerte de Brian Thompson en virtud de las leyes federales contra el acoso”.

¿A qué pena se enfrenta ahora Luigi Mangione?

La pena máxima por cada uno de los delitos a los que se enfrenta es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La jueza también ordenó que en el juicio de Mangione se admitan las pruebas recuperadas de su mochila en el momento de su detención. La defensa del acusado había intentado que se eliminaran alegando que el registro fue ilegal porque no había una orden judicial.

Los agentes que lo detuvieron encontraron varios objetos como una pistola o un cargador lleno, pruebas que podrían vincularlo con el asesinato.

El joven de 27 años está acusado de asesinar a tiros a Thompson, el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Manhattan, delito del que se declaró inocente.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: