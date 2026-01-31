Kiev anuncia que un fallo técnico provoca cortes de luz en Ucrania y Moldavia

El Gobierno ucraniano anunció este sábado que un fallo técnico ha provocado perturbaciones en el sistema eléctrico, maltrecho por los ataques rusos, las cuales han provocado interrupciones del suministro y han afectado también a la vecina Moldavia con apagones en parte del país.

“Hoy a las 10:42 (8:42 GMT) se produjo una perturbación tecnológica, con la caída simultánea de la línea de 400 kilovatios entre los sistemas energéticos de Rumanía y Moldavia y la línea de 750 kilovatios entre las partes occidental y central de Ucrania”, informó el ministro de Energía Denís Shmihal en Telegram.

“Esto provocó una parada en cascada en la red eléctrica de Ucrania y la activación de las medidas de seguridad automáticas en las subestaciones. Las unidades de las plantas nucleares fueron vaciadas”, dijo y agregó que el operador ha introducido cortes de luz de emergencia en las regiones de Kiev, Zhitomir y Járkov.

Así por ejemplo, en la capital ucraniana dejó de funcionar este sábado el servicio de metro y los ascensores de las estaciones del transporte subterráneo, según anunció por la mañana la administración de la región capitalina.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó en Facebook de que el problema se había producido en las líneas de interconexión entre la red ucraniana y la red moldava.

“Todas las medidas de respuesta necesarias al nivel del sistema energético ucraniano están activadas y las labores de restablecimiento están en marcha. La tarea ahora es estabilizar la situación lo antes posible”, escribió el jefe de Estado.

Buena parte de la capital moldava, Chisinau, se quedó este sábado sin electricidad debido a los problemas en la red eléctrica de la vecina Ucrania, informaron las autoridades locales.

”Se registran cortes de electricidad en gran parte de Chisinau”, escribió en Telegram el alcalde de la ciudad, Ion Choban, que pidió a los ciudadanos mantener la calma y agregó que las autoridades se han reunido de urgencia para evaluar la situación y ”conectar generadores allá donde sea necesario”.

En la vecina Rumanía, sin embargo, no se han producido por el momento perturbaciones.

Pese a la tregua parcial entre Rusia y Ucrania para detener los ataques contra el sistema energético durante la presente ola de frío -en la que las temperaturas bajarán esta noche a 20 grados bajo cero en buena parte del país atacado- el sistema energético ucraniano está maltrecho tras meses de ataques de ataques enemigos.