¿Es bueno tomar café a diario? Cardiólogo aclaró sus efectos en la salud

José Abellán, cardiólogo y divulgador científico de España, publicó recientemente un análisis entre el café y la salud cardiovascular, aclarando mitos que hay alrededor de esta bebida colombiana.

Según Abellán, el café no es simplemente una fuente de cafeína que despierta al cuerpo al tomarse por las mañanas, sino que también es una bebida que contiene compuestos bioactivos como ácidos clorogénicos, fenólicos y minerales que, más allá de la simple estimulación, puede tener efectos positivos en la salud.

El especialista explicó que si bien el café puede causar un aumento temporal de la presión arterial y la frecuencia cardiaca, no hay evidencia de que consumirlo regularmente siendo una persona sana tenga algún vínculo con mayores riesgos de hipertensión o arritmias cardiacas.

De hecho, Abellán afirmó que quienes toman café con regularidad podrían “tener menos enfermedades cardiovasculares y vivir más tiempo” si se tiene en cuenta la tolerancia que pueda tener cada persona.

Acerca de eso, el cardiólogo destacó que no todas las personas metabolizan la cafeína igual. El médico señaló que hay factores genéticos que influyen en la velocidad en la que el cuerpo procesa el café, cosa que explica por que hay personas que pueden tomar varios vasos al día sin tener mayores efectos mientras que otras si llegan a experimentar nerviosismo, insomnio o palpitaciones con cantidades menores de la bebida.

Abellán también recomendó optar por preparar el café de formas más saludables, como el café filtrado, que tiende a retener menos compuestos que normalmente elevan el colesterol.

El doctor subrayó que la moderación es una parte clave del consumo, evitar el café en horas cercanas al sueño y consultar a los profesionales de la salud si se es sensible a la cafeína o con condiciones medicas específicas.

