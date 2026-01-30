MinDefensa reconoce brecha salarial y anuncia ajustes para sargentos y suboficiales

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció en los micrófonos de Caracol Radio la existencia de una brecha salarial al interior de las Fuerzas Militares.

La respuesta del ministro se da luego de la denuncia revelada por este medio en la que se evidenció que un soldado profesional pasó a ganar más que un sargento y otros grados superiores.

¿Por qué se dio el descontento?

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, la situación se produjo como consecuencia directa del incremento del salario mínimo, anunciado el pasado 29 de diciembre por el presidente de la República, que impactó de manera proporcional a los soldados profesionales, quienes devengan 1,4 salarios mínimos.

En contraste, los aumentos salariales de oficiales y suboficiales se rigen por un ajuste calculado con base en el IPC más 1,9 %, lo que generó una diferencia significativa con respecto a la subida del salario mínimo.

“Es cierto que hoy un soldado profesional está ganando más que un sargento. No es que eso esté mal, pero es la realidad”, admitió el ministro.

El jefe de la cartera también señala que el aumento benefició a cerca de 98 mil soldados y a sus familias, muchas de las cuales dependen directamente de ese ingreso para su sustento.

No obstante, Sánchez reconoció que la situación genera preocupación en los rangos superiores de la base militar. “Claro que preocupa el superior. ¿Qué le decimos al sargento? Esa fue la conversación que tuvimos inmediatamente con el presidente y con el Ministerio de Hacienda”, explicó.

El ministro aseguró que el Gobierno ya venía analizando esta problemática y que se han adelantado mesas de trabajo para buscar una solución responsable, teniendo en cuenta que cualquier ajuste salarial tiene efectos permanentes a futuro.

En ese sentido, anunció que la intención es corregir la distorsión salarial en los grados bajos, hasta sargento segundo, sin generar nuevos desequilibrios en la cadena de mando.

“Tenemos que hacerlo con responsabilidad, porque si se aumenta un grado, puede quedar ganando más que el siguiente, y eso se vuelve inmanejable”, señaló.

Pedro Sánchez confirmó que en febrero los sargentos y suboficiales recibirán una respuesta concreta, y que en marzo, cuando se realice la liquidación correspondiente, los ajustes ya se verán reflejados. Con estos cambios, el cabo tercero volverá a ganar más que un soldado profesional y, a partir de allí, se harán los ajustes hacia arriba.

El ministro aclaró que los incrementos no aplicarán para los altos mandos, como generales o tenientes coroneles, quienes ya cuentan con una compensación salarial ajustada al IPC más 1,9 %.

“Los que van a ser mejor remunerados son la base de la pirámide, tanto militar como policial”, concluyó.