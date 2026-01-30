La banda de rock alternativo Portugal. The Man llega a Bogotá

Bogotá se prepara para recibir a Portugal. The Man, una de las bandas más influyentes del rock alternativo de los últimos años, que llegará al país el próximo 7 de mayo para presentarse en el Royal Center, un show planeado para revivir la nostalgia en un público fiel y profundamente conectado con su música.

Originarios de Alaska, Portugal. The Man es un proyecto fundado por John Gourley y Zach Carothers, que a lo largo de más de una década ha construido una identidad artística profundamente conectada con el territorio, la comunidad y la exploración constante, elementos que atraviesan su música y su propuesta visual. En su etapa más reciente, el proyecto gira principalmente alrededor de Gourley y Zoe Manville, manteniendo viva una propuesta que ha sabido evolucionar sin perder su esencia, expandiendo su universo creativo, reflejado en SHISH, su décimo álbum de estudio, una obra íntima que reafirma su libertad artística y su mirada consciente frente al mundo.

Cortesía: @portugaltheman - Breakfast Live Ampliar