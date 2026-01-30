La banda de rock alternativo Portugal. The Man llega a Bogotá
Los artistas que visitaron a Colombia por primera vez en 2014, llegan este año con un show íntimo en el Royal Center, con himnos que marcaron el indie de la última década.
Bogotá se prepara para recibir a Portugal. The Man, una de las bandas más influyentes del rock alternativo de los últimos años, que llegará al país el próximo 7 de mayo para presentarse en el Royal Center, un show planeado para revivir la nostalgia en un público fiel y profundamente conectado con su música.
Originarios de Alaska, Portugal. The Man es un proyecto fundado por John Gourley y Zach Carothers, que a lo largo de más de una década ha construido una identidad artística profundamente conectada con el territorio, la comunidad y la exploración constante, elementos que atraviesan su música y su propuesta visual. En su etapa más reciente, el proyecto gira principalmente alrededor de Gourley y Zoe Manville, manteniendo viva una propuesta que ha sabido evolucionar sin perder su esencia, expandiendo su universo creativo, reflejado en SHISH, su décimo álbum de estudio, una obra íntima que reafirma su libertad artística y su mirada consciente frente al mundo.
Junto a Portugal. The Man, Breakfast Live presenta un show que celebra la nostalgia, el arte y la conexión genuina entre banda y audiencia que se realizará el 7 de mayo en el Royal Center, el público podrá escuchar en vivo éxitos como: “Feel It Still”, “So Young”, “Live In The Moment”, “Modern Jesus”, “Glide”, entre otros temas que se convirtieron en el soundtrack de toda una generación y que siguen sonando con fuerza en playlists y escenarios alrededor del mundo, las entradas se consiguen en www.tuboleta.com desde el 30 de enero a las 10:00 a.m.