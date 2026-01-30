Ex viceministra de Defensa reconoce que operación para retomar El Plateado, Cauca, “está fracasando”

Mientras el Cauca sigue ardiendo por enfrentamientos, presencia de disidencias y control ilegal del territorio, la ex viceministra de Defensa del Gobierno Petro, Daniela Gómez , reconoció que la operación militar lanzada para recuperar El Plateado no está logrando consolidar el control del Estado frente a la estructura Carlos Patiño.

Aunque confirmó que hay presencia de la fuerza pública, advirtió que eso no resuelve el problema de fondo. “Realmente, el acopamiento militar del territorio se dio. Pero eso no es suficiente para ganar el control territorial”, afirmó.

Gómez explicó que el dominio real no se ejerce únicamente con soldados en el terreno. “Los militares tienen unas capacidades muy específicas que están en atacar al enemigo (…) pero estos bandidos están, por lo general, de civil, están entre la población, entonces es muy difícil verlos ”, señaló.

La ex viceministra admitió que actualmente el poder real sigue en manos de las disidencias. “En este momento la Carlos Patiño es quien regula toda la vida económica, porque allá la gente vive de la coca y el plan de sustitución no se dio como se estaba esperando ”, dijo.

Lea más: Imágenes captadas por inteligencia revelan cómo disidencias preparan bombas molotov en el Cauca

También, advirtió que el control territorial depende de quién domina lo que llamó el “mercado de la protección”.

“El mercado de la protección es quién me ofrece mayor protección para mi vida diaria, más certidumbre, condiciones”, sostuvo, señalando que ese rol lo siguen cumpliendo los grupos armados ilegales.

Sobre el resultado de la operación, es directa: “En el momento está fracasando, porque por más que al acopamiento militar ellos hacen presencia (…) el control de la población realmente se ejerce de civil. Entonces no es suficiente que estén solamente los militares”.

Además cuestiona el enfoque actual en terreno. “Priorizar la erradicación forzada genera unas tensiones muy grandes con la comunidad y a esta le va mejor cooperando con el grupo”, afirmó.

Le puede interesar: Gobierno limitará importación de drones: solo podrán ingresar por puertos y el Aeropuerto El Dorado

Finalmente, advierte que el problema de El Plateado y del norte del Cauca no es solo militar sino estructural y apunta a la falta de coordinación estatal. “Necesitamos empezar a planear de manera intersectorial, priorizando el control territorial (…) el Ministerio de Defensa no le puede dar órdenes a los demás ministerios”, dijo, insistiendo en que se requiere “un liderazgo muy importante desde la Presidencia de la República” para evitar que estos territorios sigan bajo control ilegal.