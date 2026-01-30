Actualidad

Claudia Sheinbauma dvierte de una “crisis humanitaria de gran alcance”en Cuba por aranceles de Trump

La mandataria advirtió México buscará distintas alternativas para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano

Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during her daily press conference at Palacio Nacional in Mexico City on November 17, 2025. Mexican President Claudia Sheinbaum said on Monday that behind Saturday's march against her government, in which more than 100 people were injured, were opposition politicians, violent groups and a campaign from abroad. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) / YURI CORTEZ

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano, tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, y advirtió que esta medida podría “desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance” en la isla.

“México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional”.

Señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde la ciudad de Tijuana.

