Claudia Sheinbauma dvierte de una “crisis humanitaria de gran alcance”en Cuba por aranceles de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano, tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, y advirtió que esta medida podría “desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance” en la isla.

“México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional”.

Señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde la ciudad de Tijuana.