“Icono Infinito: Una Memoria Visual” es el nuevo documental protagonizado por Paris Hilton

Tras el impacto de “This Is Paris” (2020), que superó los 80 millones de visualizaciones y contribuyó a impulsar cambios legislativos en Estados Unidos contra los abusos en centros juveniles, llega a salas de cine colombianas desde el 29 de enero “Icono Infinito: Una Memoria Visual”. El documental que sigue a Paris Hilton en su regreso a la música en 2024, culminando con su primer concierto completo en el Hollywood Palladium, un momento que funciona tanto como regreso artístico como acto de reclamación de su narrativa.

Dirigido por Bruce Robertson y JJ Duncan, el filme se construye como una “memoria visual” que entrelaza décadas de archivos personales, videos caseros inéditos, material de observación directa y entrevistas íntimas con presentaciones musicales en vivo. A lo largo del relato, Paris revisita su infancia, su adolescencia en la escena nocturna, el escrutinio mediático de principios de la década del 2000 y la forma en que la música operó como refugio frente al trauma y la exposición pública.

Cortesía: Labodigital Colombia Película: “Icono Infinito: Una Memoria Visual” Ampliar

“La música me salvó la vida”, afirma Hilton en el documental, una frase que se convierte en el eje narrativo de la película. Lejos de presentar la música como evasión, la película también dialoga con debates contemporáneos sobre salud mental, misoginia mediática y cultura pop, revisitando una época marcada por el tratamiento hostil hacia mujeres jóvenes y famosas.

“Icono Infinito: Una Memoria Visual” se muestra como un espacio de pertenencia y libertad creativa, y como el lenguaje a través del cual Hilton logra reconstruir su identidad más allá del personaje que los medios ayudaron a consolidar. Incluye apariciones de Nicole Richie, Sia y Meghan Trainor, además, acompaña el lanzamiento del álbum “Infinite Icon”, que debutó en el primer lugar del listado Billboard Top Current Pop Album Sales. En Colombia, la película es distribuida por Labodigital Colombia y tendrá su estreno el 29 de enero, en salas de cine del país.