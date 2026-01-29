Empresas Públicas de Suárez, Tolima, inician operación del servicio de aseo tras proceso legal

Colombia

Desde el pasado 1 de diciembre de 2025, las Empresas Públicas de Suárez, en el departamento de Tolima, iniciaron formalmente la prestación del servicio público de aseo en el municipio.

Este cambio en el esquema de operación se produce tras una intervención jurídica coordinada por la firma LEGGAL Abogados que, en un periodo de 60 días, logró habilitar la entrada del operador local que había denunciado previamente a la empresa antioqueña Interaseo por presuntas barreras a la libre competencia.

¿Cómo se logró retomar la operación del servicio de aseo en Suárez, Tolima?

La entrada en operación de la entidad municipal no dependió exclusivamente de un fallo judicial, sino de un análisis técnico de la realidad territorial.

De acuerdo con el equipo legal liderado por Ányelo Lemus, gerente de la firma y CEO de IGNIKO, la actualización catastral derivada del crecimiento poblacional de Suárez fue el factor determinante.

Este ajuste técnico permitió que la empresa municipal fuera habilitada para prestar el servicio de manera inmediata a un porcentaje de los usuarios del municipio, sorteando así las barreras administrativas que anteriormente impedían la entrada de un nuevo competidor al mercado local.

Superservicios, con la lupa sobre el proceso

A pesar del inicio de operaciones, el proceso legal continúa en instancias nacionales. Actualmente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene conocimiento oficial sobre el trámite de desvinculación de más de 300 usuarios que han manifestado su intención de cambiar de prestador.

En mesas de trabajo con la entidad de control, se han expuesto las irregularidades denunciadas previamente por la alcaldesa Consuelo Avilés, que incluyen presuntas deficiencias en las rutas de recolección y maniobras para limitar la desvinculación de los suscriptores.

La intervención de la Superintendencia buscaría garantizar que se respete el derecho a la libre competencia y que no se presenten prácticas de constreñimiento hacia la ciudadanía.

Diversificación de prestadores en Tolima

Este caso en Suárez se suma a la tendencia de diversificación de prestadores en el departamento del Tolima. El abogado Ányelo Lemus, quien cuenta con experiencia previa en la incursión de nuevos operadores como IGNIKO en Ibagué —donde ya completa cinco meses de operación—, señaló que el objetivo de estas acciones es romper las estructuras de exclusividad que afectan la eficiencia de los servicios.

“La situación de Suárez es un avance en la aplicación de la normativa de libre competencia. La combinación de argumentos jurídicos con realidades técnicas como el catastro permite que los municipios retomen autonomía en servicios básicos”, explicó Lemus.

¿Cuál es el impacto de esta decisión para la comunidad de Suárez, Tolima?

Con la entrada en vigor del nuevo operador municipal, se espera una mejora en la frecuencia de las rutas y un ajuste tarifario más cercano a la realidad del municipio.

La administración local ha hecho un llamado a los entes de control para que sigan de cerca el proceso de desvinculación de los usuarios restantes, con el fin de asegurar una transición ordenada y sin afectaciones para los habitantes de Suárez.