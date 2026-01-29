El cineasta Sam Raimi presenta su nueva cinta “¡Ayuda!”

El jueves 29 de enero llega a los cines “¡Ayuda!”, un nuevo thriller psicológico y de humor negro dirigido por Sam Raimi, el reconocido realizador detrás de la franquicia de terror “The Evil Dead”, la trilogía de películas de “Spider-man” y la película de Marvel Studios “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”. Conocido por sus singulares técnicas de cámara, el humor y la ironía que supo inyectar al género de terror, Raimi regresa a la pantalla grande con una nueva historia tan divertida como intrigante. Además, cuenta con música original de Danny Elfman.

“¡Ayuda!” se centra en Linda Liddle (Rachel McAdams) y Bradley Preston (Dylan O’Brien), dos colegas de una consultora en la que ella se desempeña en el área de Estrategia y Planeamiento y él es el nuevo jefe. Linda es candidata a un esperado ascenso prometido por su difunto jefe, pero cuando Bradley toma las riendas de la compañía, ese ascenso queda en el olvido. “Linda está bastante molesta”, resume la actriz Rachel McAdams.

Cortesía: 20th Century Studios Película “¡Ayuda!” Ampliar

Sin embargo, una desgracia con suerte cambia drásticamente el curso de los acontecimientos. Tras un accidente aéreo, Linda y Bradley son los únicos sobrevivientes y quedan varados en una isla desierta. “Se produce una especie de cambio de roles”, comenta Dylan O’Brien.

“Ya no estamos en la oficina”, dice McAdams. El nuevo escenario provoca un drástico cambio en la relación de poder entre ambos y Linda, con sus extraordinarias habilidades de supervivencia, se vuelve esencial para que puedan salir de esa catastrófica situación con vida. “De repente, están en un lugar donde todas sus habilidades valen algo. Es el paraíso para ella. Es un infierno para Bradley”, señala McAdams.

“Nadie lo hace como Sam Raimi”, asegura el actor Dylan O’Brien, en referencia a la visión innovadora y desafiante de géneros por la que es reconocido el realizador. Y sus palabras hacen eco en el resto del elenco. “La película tiene todas las grandes cualidades de Sam. En particular, el humor negro”, agrega McAdams.

“¡Ayuda!”, donde un naufragio se convierte en una batalla inquietante de voluntades e ingenio para salir con vida de la isla, lleva el sello inconfundible de las historias de Sam Raimi. El original thriller psicológico con humor negro de 20th Century Studios estrena en cines colombianos el 29 de enero de 2026.