Detenidos en Italia tres colombianos y un albanés acusados de posesión y producción de drogas

La policía italiana detuvo a tres ciudadanos colombianos y un albanés acusados de gestionar una fábrica de cocaína en un pueblo de la provincia de Florencia.

Los cuatro individuos se enfrentan a un delito de posesión y producción de sustancias estupefacientes, un cargo que en Italia puede conllevar penas de hasta veinte años de prisión.

La operación se inició cuando varios agentes de los ‘carabinieri’ —la policía militar italiana—, sospechosos por los extraños movimientos alrededor de la casa de un ciudadano albanés residente en la localidad de Fucecchio, decidieron registrar la vivienda. Al llegar al lugar, descubrieron “una auténtica refinería de la cocaína” gestionada por tres traficantes de nacionalidad colombiana, con edades comprendidas entre los 23 y los 59 años, y un químico albanés de 54 años, que eran capaces de transformar ropa empapada de droga en cocaína pura.

Durante la inspección en las habitaciones traseras de la casa, los agentes encontraron “un auténtico laboratorio” de drogas, con balanzas, prensadoras, un horno o máquinas de vaciado, así como un detector de micrófonos,

En la operación fueron incautados 34 kilogramos de cocaína que, una vez comercializada, habrían alcanzado un precio de más de 700.000 euros.

Los cuatro detenidos se encuentran actualmente en prisión preventiva en la cárcel de Florencia-Solliciano, según informaron en un comunicado las autoridades italianas.