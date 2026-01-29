Delcy Rodríguez fue reconocida como comandante en jefe de Fuerza Armada de Venezuela

Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (2-i), el ministro del Interior, Diosdado Cabello (i), y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López (2-d). EFE / Palacio de Miraflores / Palacio de Miraflores

Este 28 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue reconocida como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Este hecho, que según la líder chavista fue un acto “simbólico”, ocurrió 25 días después de que Estados Unidos capturara en Caracas al presidente Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y los trasladara a Nueva York.

En el evento, diferentes miembros de la FANB, encabezados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, juraron lealtad a Rodríguez.

Delcy Rodríguez hizo jurar a la FANB “ante Dios” que honrará “el sagrado juramento de defender la patria, su Constitución, sus leyes y sus instituciones hasta perder la vida si fuera necesario”.

Anteriormente, Cabello manifestó a Rodríguez la “lealtad absoluta” de los organismos de seguridad, al subrayar que defender la gestión de la mandataria encargada “es defender la continuidad del Gobierno y la integridad del pueblo venezolano”.

“La reconocemos a usted como la presidenta encargada y comandante en jefe de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales”, expresó el titular de Interior.

En la misma línea, Padrino López juró en nombre de la FANB “lealtad y subordinación absoluta” a la presidenta encargada y entregó el “bastón de mando” del país, en un acto en él se aseguró asistieron 3.200 “combatientes”.

“Juramos lealtad y subordinación absoluta a la ciudadana Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela”, sentenció el ministro de Defensa.

¿Por qué Delcy Rodríguez es presidenta encargada de Venezuela?

Delcy Rodríguez asumió como encargada las funciones del Ejecutivo el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La mandataria encargada ha señalado que el país comienza un nuevo “momento político” y ha anunciado un proceso “exploratorio” para retomar las relaciones con Estados Unidos, que incluye la venta de crudo venezolano.

Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo ante el Congreso de su país que la Administración de Donald Trump no está preparando, ni tiene intención de ejecutar un nuevo ataque en territorio venezolano, pero no descartó “el uso de la fuerza” para obligar al Gobierno interino venezolano a colaborar.

Trump ha exigido “acceso total” al petróleo de Venezuela, y recientemente afirmó que el Gobierno encargado de Rodríguez ha demostrado un “liderazgo muy fuerte”.

