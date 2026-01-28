Envían a prisión alias ’El Chueco’, por un presunto fleteo de 35 millones de pesos en Cúcuta
Una de las víctimas fue un menor de edad, el cuál fue intimidado por Bermudez Rodríguez.
Un juez de control de garantías envió a prisión de manera preventiva a Héctor Enrique Bermúdez Rodríguez, alias ‘El Chueco’, presunto responsable del hurto de aproximadamente 35 millones de pesos, mediante la modalidad de fleteo a un ciudadano, en hechos ocurridos el pasado 23 de enero en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el procesado habría intimidado a dos personas, entre ellas un menor de edad. Posteriormente, les arrebató un celular y 35 millones de pesos que cargaban en un bolso, luego de esto, huyó en una motocicleta.
Según el ente acusador, el celular fue geolocalizado y se ubicó en una vivienda del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), donde se realizó un allanamiento.
Bermudez Rodríguez fue capturado y en las diligencias se incautó un revólver con su munición y 22 cartuchos.
Además, se encontraron algunas de las pertenencias de las víctimas como, prendas de vestir y la motocicleta con la que, al parecer, se cometió el hurto.
¿Aceptó cargos?
El procesado deberá responder por los delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Sin embargo, no aceptó los cargos y por orden de un juez, fue cobijado con una medida de aseguramiento preventiva de la libertad en establecimiento carcelario.