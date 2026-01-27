Ramo explicó la razón detrás del retiro de ponqués Ramito del mercado // Caracol Radio

Productos Ramo informó este martes que durante sus procesos internos identificó un ajuste no planeado en lotes de Ponqué Ramito. Ante esta situación, decidió retirar del mercado las unidades afectadas para volver a la formulación tradicional del producto.

La recolección cobija los ponqués Ramito cuya fecha de vencimiento sea hasta el 14 de febrero de 2026.

Ramo enfatizó que el consumo de estos productos no representa ningún peligro sanitario, pero optó por actuar de forma anticipada para mantener los estándares de calidad que tiene la empresa.

“Queremos asegurar que solo llegue al consumidor la calidad que siempre nos caracteriza, mientras se completan las evaluaciones técnicas en curso”, señaló en un comunicado.

Según explicó la empresa, los estándares de calidad empezaron por un recall, es decir, la acción de retirar, reparar o reemplazar productos del mercado, tanto en tiendas de distribución, como en los consumidores finales para realizar las inspecciones necesarias.

¿Cómo hacer el proceso?

La compañía anunció tres canales distintos en los que se podría hacer el proceso de devolución. Si el producto no ha vencido, y tiene fecha de vencimiento hasta el 14 de febrero de 2026, los usuarios se pueden contactar a través de serviciocliente@ramo.com.co, a su línea nacional 018000180535 o a la línea de WhatsApp 6017482000.

Al hacerlo, la empresa comunica el siguiente mensaje “Gracias por contactarnos. En Productos Ramo identificamos una desviación en uno de los atributos de algunos Ramitos, por lo que decidimos recogerlos de manera preventiva”.

Después de ello, se le solicitará a los usuarios proporcionar datos personales y los datos específicos del producto, como el número de lote, fecha de vencimiento y lugar de compra.

La compañía tomó la decisión como parte de su compromiso, responsabilidad y transparencia para proteger la confianza de sus consumidores, con el fin de recoger todas las unidades que estén a su disposición y realizar la reposición de los productos.