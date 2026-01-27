Cierre temporal de la calle Media Luna, en el centro de Cartagena, por obras de rehabilitación vial

Con el propósito de avanzar en las obras de rehabilitación de la malla vial, se informa a la ciudadanía que se realizará el cierre total de la Calle de la Media Luna (Calle 30 entre la Carrera 9 y la Carrera 11), ubicada en el barrio Getsemaní.

El cierre se llevará a cabo para garantizar el desarrollo seguro y eficiente de los trabajos programados, por lo cual se han dispuesto los siguientes desvíos vehiculares:

Vehículos que se desplacen desde el barrio Manga hacia Bocagrande podrán continuar su recorrido habitual por la Calle Larga, conectando con la avenida Blas de Lezo.

Vehículos que transiten desde la Avenida Luis Carlos López (Puerto Duro) con destino a Bocagrande deberán tomar el carril norte de la Avenida Daniel Lemaitre, el cual será habilitado en contravía hasta la Carrera 8B, para posteriormente incorporarse a la avenida Blas de Lezo y continuar hacia su destino.

Las autoridades de tránsito contarán con señalización y control en la zona para orientar a los conductores y minimizar afectaciones en la movilidad. Se recomienda a los usuarios de la vía planificar sus recorridos con anticipación y atender las indicaciones del personal autorizado.

El distrito pidió la comprensión de la ciudadanía frente a estas intervenciones, que buscan mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de los cartageneros y visitantes.