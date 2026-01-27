Abren convocatoria para aprender a automatizar correos con IA: Cómo postularse al curso GRATUITO

Al paso del tiempo, la Inteligencia artificial va tomando más fuerza y facilitando cada vez más actividades y funciones del día a día de cualquier empleado o estudiante.

De acuerdo con el último reporte de Microsoft, el 75% de los trabajadores a nivel global ya utilizar la IA en su empleo para realizar tareas como: redactar correos, resumir documentos, organizar información o incluso, entregar reportes más rápidamente.

Siendo así, se está apostando por que la mayoría de empresas adopten este tipo de modelos tecnológicos. Es por eso que la academia ‘Henry’ abrió una convocatoria para quienes estén interesados en recibir un curso gratis y en vivo de ‘AI Automation’.

Curso de IA GRATIS

El curso está dirigido a beneficiar a 2.000 personas en todo el país.

Esta capacitación se dictará los días 3,4 y 5 de febrero de 5 de la tarde a las 6 de la noche. Este, será certificado.

Es decir que, contará con una totalidad de tres sesiones de una hora.

“La propuesta llega en un momento en el que las habilidades digitales dejaron de ser un “extra” y se convirtieron en una ventaja real para competir mejor en el mundo laboral. Hoy no se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar con más estrategia", informaron.

¿Cómo postularse?

Ingrese a www.soyhenry.com/curso-ai-automation Haga clic en ‘reservar mi lugar’ Seleccione la opción de ‘Inscribirse’ Rellene el formulario en su totalidad y haga clic, nuevamente en ‘Inscribirse’. Revise su bandeja de entrada para encontrar el mensaje de confirmación.

Tenga en cuenta que esta es una convocatoria con cupos limitados. La inscripción puede hacerla hasta el próximo 2 de febrero.

¿Quiénes pueden aplicar?

Federico Hernández, Co-Founder de Henry, aseguró que este curso está dirigido a perfiles no técnicos, como personas de marketing, ventas, operaciones, finanzas, emprendedores o estudiantes que quieren usar la IA como una herramienta de productividad real.

Además, explicó que la formación “incluye conceptos y ejercicios para automatizar tareas repetitivas, crear asistentes con inteligencia artificial para uso profesional, detectar oportunidades de mejora dentro de un equipo y diseñar flujos que ayuden a trabajar con más orden y en menos tiempo, sin escribir código”.