Boyacá abre convocatoria para prestadores turísticos que quieran participar en ANATO 2026

Boyacá

La Secretaría de Turismo de Boyacá, abrió la convocatoria dirigida a los prestadores de servicios turísticos del departamento interesados en hacer parte del stand institucional en la Vitrina Turística de ANATO 2026, que se realizará del 25 al 27 de febrero en Bogotá.

La participación en este evento, uno de los más importantes del sector a nivel nacional e internacional, busca fortalecer la promoción de Boyacá como destino turístico y generar oportunidades comerciales para las empresas del departamento. Los seleccionados contarán con espacio para negocios dentro del stand, posibilidad de realizar activaciones de producto, inclusión de su logotipo en las piezas oficiales, difusión en redes sociales y, de manera tentativa, transporte terrestre desde Tunja hasta Bogotá.

Las empresas elegidas deberán comprometerse a participar los tres días de la feria, enviar su material gráfico en alta resolución y asumir por su cuenta los gastos no incluidos en la convocatoria, como alojamiento, alimentación y transporte adicional, además de gestionar su escarapela de ingreso. La convocatoria estará abierta desde el 26 de enero hasta el 2 de febrero de 2026, como parte de la estrategia del departamento para fortalecer la presencia de Boyacá en escenarios clave para el posicionamiento turístico.