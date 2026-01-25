Mujeres en el multilateralismo: liderazgo para la paz, los derechos y el desarrollo global

En el marco del Día Internacional de las Mujeres en el Multilateralismo, la Mesa de Género de la Cooperación Internacional (MGCI) se suma a la conmemoración para reconocer el rol esencial que han desempeñado las mujeres en la promoción de los derechos humanos, la paz, el desarrollo sostenible y la incorporación de la perspectiva de género en las agendas globales.

Las mujeres de América Latina y el Caribe han sido protagonistas en la construcción y el fortalecimiento del multilateralismo, entendido como la cooperación entre múltiples países con visiones y objetivos diversos. Estas contribuciones impulsaron, en 2021, la proclamación del 25 de enero como Día Internacional de las Mujeres en el Multilateralismo por parte de la Conferencia General de la UNESCO.

Desde entonces, la MGCI ha reforzado su compromiso con la integración de una perspectiva de género sólida y transversal en la cooperación internacional, como condición indispensable para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Colombia es un ejemplo de cómo la diplomacia multilateral, con mujeres en espacios de toma de decisión, puede traducirse en resultados concretos.

La MGCI, mecanismo activo desde hace 15 años que agrupa a 53 embajadas, agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, ha acompañado procesos clave junto al Estado y la sociedad civil, en especial con organizaciones de mujeres.

Uno de los hitos más relevantes es el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, el primero en el país y uno de los más participativos a nivel mundial. Su formulación fue posible gracias al liderazgo del Gobierno Nacional y de las redes y organizaciones de mujeres y feministas, con el apoyo político, financiero, metodológico y logístico de la Mesa de Género, e incluyó la participación de más de 1.500 mujeres de distintas regiones y poblaciones, entre ellas afrocolombianas, indígenas y firmantes de paz.

“El multilateralismo no es un concepto abstracto, es una estrategia viva que ha contribuido a la paz en Colombia con un enfoque de género, étnico y territorial. Seguimos sumando esfuerzos para asegurar la implementación, el seguimiento y el financiamiento para la construcción de la paz en Colombia”, afirmó Eric Mayoraz, embajador de Suiza y actual presidente de la Mesa de Género.