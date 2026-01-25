🔴 Águilas Doradas vs. Pasto EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido por la segunda fecha
Águilas oficiará como local en el Estadio Cincuentenario, tras las adecuaciones en el Alberto Grisales.
Águilas Doradas y Deportivo Pasto se enfrentarán este domingo en el Estadio Cincuentenario, en un duelo que promete emociones, ya que ambos equipos llegan con sensaciones positivas tras su debut en la liga.
El conjunto antioqueño viene de empatar 1-1 como visitante frente a Independiente Santa Fe, un resultado que le permitió sumar en una plaza complicada y mostrar solidez en su primera presentación. Ahora, Águilas buscará hacerse fuerte en casa y conseguir su primera victoria del campeonato.
Por su parte, Deportivo Pasto llega motivado luego de vencer en condición de local a Independiente Medellín, un triunfo importante que lo dejó bien posicionado en el arranque del torneo y que intentará revalidar fuera de casa.
Siga acá el minuto a minuto y la transmisión del partido.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento