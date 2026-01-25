🔴 Águilas Doradas vs. Pasto EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido por la segunda fecha

Águilas Doradas y Deportivo Pasto se enfrentarán este domingo en el Estadio Cincuentenario, en un duelo que promete emociones, ya que ambos equipos llegan con sensaciones positivas tras su debut en la liga.

El conjunto antioqueño viene de empatar 1-1 como visitante frente a Independiente Santa Fe, un resultado que le permitió sumar en una plaza complicada y mostrar solidez en su primera presentación. Ahora, Águilas buscará hacerse fuerte en casa y conseguir su primera victoria del campeonato.

📸 Los convocados para enfrentar al Deportivo Pasto. 🦅💛🔥



Nos vemos en #ElTemploDelFútbol para vivir una auténtica fiesta. 🪅⚽🏟️#AntioquiaNosRespalda pic.twitter.com/JMD0nWQYrm — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) January 25, 2026

Por su parte, Deportivo Pasto llega motivado luego de vencer en condición de local a Independiente Medellín, un triunfo importante que lo dejó bien posicionado en el arranque del torneo y que intentará revalidar fuera de casa.

🔴🔵🟡 [COMPOSICIÓN 2️⃣0️⃣] ✅



🤝 Nuestra delegación para enfrentar a Águilas Doradas por la segunda fecha del apertura colombiano. pic.twitter.com/GUEr1ntyiW — Deportivo Pasto (@DeporPasto) January 25, 2026

Siga acá el minuto a minuto y la transmisión del partido.