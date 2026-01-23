Primera ministra danesa visita Groenlandia tras retiro de amenaza de Trump

La primera ministra danesa Mette Frederiksen llegó el viernes a Groenlandia para entrevistarse con el jefe de gobierno local tras el giro de timón del presidente estadounidense Donald Trump, que retiró su amenaza de tomar la isla por la fuerza.

Frederiksen atterrizó proveneinte de Bruselas, donde acordó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que la Alianza Atlántica debe reforzar su presencia en la región ártica.

Fue recibida por el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, en el aeropuerto de Nuuk, capital de Groenlandia, y subió a un automóvil sin dar declaraciones, constataron periodistas de la AFP. No está prevista ninguna conferencia de prensa.

Rutte y la primera ministra danesa acordaron este viernes reforzar la seguridad en el Ártico, tras el giro de timón de Donald Trump.

“Trabajamos juntos para garantizar la seguridad del conjunto de la OTAN y nos apoyaremos en nuestra cooperación para reforzar la disuasión y la defensa en el Ártico”, escribió Rutte en la red X.

“Estamos de acuerdo en que la OTAN debe aumentar su compromiso en el Ártico. La defensa y la seguridad en el Ártico son una cuestión que concierne a toda la alianza”, escribió Frederiksen en X, tras reunirse con Rutte en Bruselas y antes de viajar a la capital de Groenlandia.

Las amenazas de Trump sobre esta isla del Ártico, un territorio autónomo danés, envenenaron las relaciones entre Europa y Washington.

Pero el mandatario estadounidense dio marcha atrás el miércoles cuando señaló que había llegado a un “marco” de acuerdo sobre la isla estratégica.

En Nuuk, la primera ministra danesa se reunirá con su homólogo groenlandés.