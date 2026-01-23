6AM W6AM W

Pago inoportuno de EPS afecta a la red pública de salud de Colombia, advierte Contraloría

Imágenes de referencia. Fotos: Getty Images

Julián Niño, contralor delegado para el sector Salud, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de las afectaciones que está sufriendo la red pública de salud de Colombia por los pagos no oportunos por parte de las EPS a hospitales.

Escuche la entrevista completa aquí:

10:16

