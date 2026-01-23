Gobierno crea planta temporal en MinTrabajo: serán más de 1.000 cargos disponibles

La medida busca reforzar la capacidad operativa y administrativa de la entidad para el cumplimiento de funciones misionales, técnicas y de apoyo que, según el decreto, requieren personal adicional por un periodo determinado.

De acuerdo con el decreto, los empleos públicos temporales del Gobierno Nacional, están creados para reforzar el funcionamiento del Ministerio del Trabajo. Los cargos, que incluyen perfiles profesionales, técnicos y asistenciales, sí deberán ser provistos, por lo que habrá vacantes.

Estos se distribuirán tanto en el nivel central del Ministerio del Trabajo como en sus direcciones territoriales, con el objetivo de fortalecer la atención institucional y mejorar la ejecución de programas y funciones en las regiones del país.

¿Por cuánto tiempo?

La planta temporal tendrá vigencia desde la expedición del decreto hasta el 31 de diciembre de 2026. Finalizado ese periodo, los cargos serán suprimidos automáticamente, salvo que una nueva norma disponga lo contrario.

El decreto deja claro que estos empleos no hacen parte de la planta permanente del Ministerio y responden a necesidades transitorias y específicas.

¿Cómo se financiarán?

El Gobierno precisó que los cargos serán financiados con el presupuesto asignado al Ministerio del Trabajo, sin generar costos adicionales para la Nación, y bajo las reglas vigentes del empleo público.

Además, el decreto establece que la provisión de los cargos deberá realizarse conforme a la normatividad actual sobre vinculación temporal en el sector público.