Los fenómenos paranormales que acechan a una influencer en “No me sigas”

El estudio Blumhouse (Paranormal Activit) presenta en Colombia desde el 22 de enero su producción hecha en México “No me sigas”, cinta de terror paranormal donde las redes sociales tienen mucho que ver. Dirigida por Ximena Lecuona y Eduardo Lecuona, llevan el cine de terror latino a ser más global, con una narrativa terrorífica que hace saltar de la silla en varias oportunidades.

En palabras del cineasta Eduardo Lecuona en el terrorífico largometraje “queríamos explorar la relación, no solo con las redes sociales, la idea de ser jóvenes y que pretendemos ser alguien que no somos, tenemos el riesgo de perdernos completamente. El terror nos permite hablar mucho de la vida actual. Es un orgullo trabajar con Blumhouse porque Ximena y yo crecimos viendo películas como “Actividad Paranormal” y es una responsabilidad enorme darle al estudio una buena cinta”.

Cortesía: Blumhouse y Cinemaran – Película “No me sigas Ampliar

Por su parte la escritora de “No me sigas” y codirectora Ximena Lecuona sobre la cinta dice, “el género del terror nos acerca a un personaje, sentir el miedo con ellos, sentir miedo por la vida de una persona. Para mí la película significa dejar huella dentro de la cultura por un momento y compartir esta historia con un público como el de México, Latinoamérica y el mundo”.

En “No me sigas” Carla, es una joven desesperada por pertenecer socialmente y destacar en el mundo digital. Para aumentar sus seguidores, se muda a un famoso edificio embrujado. Comienza a fingir apariciones fantasmales, pero pronto invoca una verdadera entidad maligna que se apodera de su vida hasta que nadie sabrá distinguir entre lo real y lo falso.

Protagonizada por Yankel Stevan, Karla Coronado y Julia Maqueo,“No me sigas” es distribuida por Cinemaran, la película se presenta en salas de cine colombianas desde el 22 de enero.