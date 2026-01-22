Alcaldía de Cartagena rescata a gato víctima de presunto maltrato en el barrio Las Delicias

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, informa que, tras el llamado oportuno de la comunidad, su equipo realizó presencia inmediata en el barrio Las Delicias para atender un caso de presunta agresión contra un felino.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias realizó la verificación del caso y la aprehensión material preventiva del gato identificado como Ares, con el fin de salvaguardar su bienestar.

Posteriormente, el felino fue trasladado por la Umata para su custodia, garantizando su protección y seguimiento veterinario. El caso será puesto en conocimiento de la Inspección de Policía, para que se adelante el procedimiento correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 84 de 1989.

Como actualización del caso, se constató que los animales involucrados cuentan con esquema sanitario vigente y que, al momento de la valoración, no presentan signos visibles de dolor o lesiones. El proceso cuenta con evidencia audiovisual en la que se observa la presunta agresión hacia uno de los felinos.

Al respecto, el director de la Umata, Adolfo Pérez, afirmó que: “la Umata atendió de manera inmediata este caso porque la protección de la vida animal es una prioridad. En Cartagena el maltrato no se tolera: los animales se respetan. Desde la Umata seguiremos actuando con firmeza para garantizar su bienestar”.

La Umata reitera su disposición permanente para atender este tipo de situaciones y continuará realizando el seguimiento correspondiente, garantizando la salvaguarda de los animales y el cumplimiento de la normatividad vigente.