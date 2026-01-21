“Si hace goles y los demás dan papaya, llevaría a Dayro Moreno al Mundial”: El Pulso del Fútbol

En la falta de gol de la Selección Colombia en los últimos partidos de la tricolor, ha hecho falta ese delantero determinante, que tiene intranquilos a todos los aficionados de la Selección Colombia para la cita mundialista de este año.

Se han hecho muchos comentarios sobre que alguno de estos tres jugadores debería ser llamado a la Selección Colombia por la falta de gol de los delanteros que han sido convocados por el director técnico Néstor Lorenzo.

Justamente este tema fue debate en El Pulso del Fútbol. Para Steven Arce, si es por actualidad y “el famoso proceso” y que ha hecho parte del proceso, debería ser Dayro Moreno, aclarando que si es llamado, debería ser cuando los otros delanteros estén bajos de ritmo.

Mientras que para César Augusto Londoño, esa posibilidad de que alguno sea llamado es porque los que están actualmente se opaquen, pero si los que están siendo llamados están con nivel y rindiendo en su club, no deberían ser tenidos en cuenta.