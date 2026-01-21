Se elevan a 43 los muertos en el accidente ferroviario del sur de España

Las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo 18 de enero, en la localidad cordobesa de Adamuz (sur de España) se elevan a 43, después de que los servicios de emergencia encontraran este miércoles 21 de enero, otro cadáver en uno de los trenes siniestrados, informaron a EFE fuentes del operativo.

Según informaron a EFE fuentes del operativo, esta víctima mortal fue localizada concretamente en el vagón de la cafetería del tren de Renfe, uno de los implicados en el accidente.

La cifra confirmada de 43 víctimas mortales coincide con el número de denuncias por desaparición presentadas, aunque siempre cabe la posibilidad de alguna persona que viajara en el tren de la que no se tenga todavía conocimiento, según indicó este martes el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

El operativo de emergencia desplegado en Adamuz, donde se registran lluvias esta mañana, prosigue los trabajos en la zona, centrados en el acondicionamiento del terreno, además de retirar los raíles de la vía para que los bomberos comenzaran a trabajar en el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería y donde apareció este último cadáver.

Según la información facilitada este miércoles por la Junta, ya habían sido troceados otros dos vagones y a lo largo de este miércoles está previsto igualmente el traslado de dos vagones del otro tren implicado en el accidente con góndolas de gran tonelaje.

Mientras tanto, hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, provincia donde se produjo el siniestro, prosiguen con las labores de identificación de cadáveres. Los médicos forenses han realizado 38 autopsias e identificado a 25 personas.

El accidente, que causó también más de un centenar de heridos, se produjo cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid, sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, por la que en ese momento circulaba otro convoy, de Renfe, con el que chocó y que también se salió de las vías, de modo que dos de sus vagones se precipitaron por un terraplén.