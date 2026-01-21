Precio del dólar en Venezuela HOY 21 de enero: Leve aumento durante la semana

Venezuela intenta estabilizar su economía después de la intervención de Estados Unidos.

Después de unas semanas de incertidumbre por de la captura del expresidente Nicolás Maduro, Venezuela se encuentra en un proceso de reconstrucción política y económica liderado por la actual mandataria Delcy Rodríguez.

En declaraciones al diario El País América Colombia, la nación “se abre a un nuevo momento político”, ya que está en trámites de excarcelaciones —ya confirmadas 143 de acuerdo a la ONG Foro Penal— y reapertura diplomática de relaciones internacionales que está en proceso.

Estas acciones coinciden con la visión de Juan Barreto, exdiputado chavista que dio declaraciones al mismo medio sobre las acciones a seguir: “Son ellos los que tienen que tomar las primeras decisiones y dar los primeros pasos para que se construyan las condiciones de un gran acuerdo nacional que lleve a una transición, a la reinstitucionalización y a la vuelta a la Constitución”.

Sin embargo, la restauración democrática aún queda en velo, pues Estados Unidos aún no ha ofrecido declaraciones definitivas para considerar una reinstalación pronta de la soberanía. Se espera primero que se cumplan las sanciones petroleras después de la intervención.

Durante su balance de su primer año de gobierno, Donald Trump aseguró que sí podrían incluir a la líder opositora en los planes para el futuro de Venezuela. (Foto: Cortesía ) Ampliar

Aún así, se han dado pistas sobre las rutas hacia las que se quiere encaminar al país. El presidente estadounidense Donald Trump dio unas declaraciones sobre Maria Corina Machado y su futuro en la política venezolana: “Tal vez podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría.”, Después de su encuentro en la casa blanca para recibir el Nobel de Paz de la líder opositora.

Téngase en cuenta que de acuerdo a cálculos realizados por la AFP en Caracas, la economía venezolana, ampliamente dolarizada, cierra el año 2025 con un aumento anual del precio oficial del dólar de un 479%, mientras se amplía cada vez más la brecha con el mercado negro, donde la divisa se cotiza en casi el doble.

Precio del Bolívar comparado al Dólar

El dólar cerró hoy en 347,26310000 Bolívares venezolanos respecto a los 344,5071 reportados los días anteriores, representando un leve aumento aproximado de 3 bolívares, coincidente con la tendencia inflacionaria del país durante este año.

Asimismo, la entidad señaló que las demás divisas en Venezuela también han incrementado de manera considerable en la cotización para este miércoles. Estos son:

Euro: 407,17293001 bolívares.

407,17293001 bolívares. Yuan chino: 49,89197304 bolívares.

49,89197304 bolívares. Lira turca: 8,02206359 bolívares.

8,02206359 bolívares. Rublo ruso: 4,46659026 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este miércoles 21 de enero

BBVA Provincial: 347,9493 para compra — 344,5570 para venta

347,9493 para compra — 344,5570 para venta Banesco: 379,7424 para compra — 370,3674 para venta

379,7424 para compra — 370,3674 para venta Banplus: 370,9413 para compra — 390,0000 para venta

370,9413 para compra — 390,0000 para venta 100% Banco: 351,1147 para compra — 351,3500 para venta

351,1147 para compra — 351,3500 para venta Banco Venezolano de Crédito: 344,8504 para compra —364,9713 para venta

344,8504 para compra —364,9713 para venta Otras Instituciones: 349,4738 para compra — 354,0941 para venta

Cabe señalar que actualmente el precio del dólar supera con creces la cifra del salario mínimo en Venezuela (130 bolívares sin contar los bonos emitidos por el gobierno), que lleva congelado desde 2022 y representaba en esa fecha 30 dólares.

Esta barrera fue superada el pasado 8 de agosto de 2025. Mientras que el 16 de septiembre alcanzó el umbral de los 160 bolívares.