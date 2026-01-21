Nariño se prepara para el proceso electoral

Pasto-Nariño

El delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Manuel Ricardo Rúales, entregó detalles de la preparación del proceso electoral en el departamento de Nariño de cara a la elección de Congreso y presidente de la República.

En el Departamento de Nariño operan 68 oficinas registrales 61 municipales y 3 especiales las cuales están listas para la contienda, informó el funcionario tras señalar que hasta el hasta el 31 de marzo en oficinas y puntos habilitados en Pasto, Ipiales, Túquerres y Tumaco pueden inscribir su cedula los ciudadanos para la elección presidencial.

Agregó que además de Senado y Cámara, con sus respectivas circunscripciones especiales se elegirá a los representantes de la Circunscripción de Paz (CITRÉ) en 16 municipios de Nariño (5 en la Cordillera y 10 en la Costa Pacífica más Ricaurte), solo en el sector rural.

El censo electoral aproximado en Nariño es de 1.236.403 sufragantes, distribuidos en 942 puestos de votación y aproximadamente 4.017 mesas, donde se requerirán seis jurados por mesa.

Según Rúales a la fecha no se han registrado quejas significativas, no obstante, se mantienen los canales abiertos para que los ciudadanos pongan en conocimiento de las autoridades competentes cualquier situación que ponga en riesgo la transparencia del proceso electoral.