La banda Helloween regresa a Bogotá este 5 de septiembre: todo lo que tiene que saber

Helloween, la legendaria banda de speed metal y power metal, regresa a los escenarios de la capital del país este 5 de septiembre en el Movistar Arena, en una presentación con la que celebrará sus 40 años de trayectoria como parte de su ’40 Years Anniversary Tour’.

La gira inició en 2025 en el continente europeo, con conciertos en ciudades como Oslo, Luxemburgo, Milán, Lisboa y Madrid, entre otras. En 2026, la agrupación alemana llegará a Colombia de la mano de ´Páramo Presenta´, una de las principales promotoras de eventos musicales del país, reconocida por la organización de festivales como Cordillera y Estéreo Picnic. El anuncio fue confirmado tanto por la empresa organizadora como por la propia banda a través de sus redes sociales.

Horarios, entradas y precios del concierto de Helloween en Bogotá

La preventa exclusiva para clientes Movistar se realizó desde el sábado 17 de enero a las 9:00 de la mañana hasta el lunes 19 de enero. La venta al público general se habilitó ese mismo lunes, a partir de las 9:00 de la mañana, y estará disponible hasta completar el aforo del recinto.

La apertura de puertas está programada para las 6:00 de la tarde, mientras que el inicio del concierto está previsto para las 9:30 de la noche.

De acuerdo con información del portal web de la tiquetera ´Tuboleta´, la edad mínima para asistir al evento es de 14 años.

Los precios para la única fecha confirmada en Bogotá van desde 189.000 pesos más servicio, correspondiente a localidades del tercer piso, hasta 399.000 pesos más servicio, para la tribuna fan.

El álbum ‘Giants & Monsters’ el más reciente de Helloween

La banda lanzó el 29 de agosto de 2025 su más reciente producción discográfica titulada ´Giants & Monsters´, un trabajo producido por Charlie Bauerfeind y Dennis Ward.

Según la agrupación, Giants & Monsters “revoluciona el sonido de Helloween”. Para este álbum, el baterista Dani Löble grabó los temas utilizando tres baterías diferentes, con el fin de capturar la vibra específica de cada canción, lo que, según la banda, refleja su atención al detalle y su pasión por la experimentación.

El álbum fue mezclado en ‘Wisseloord Studios’, en Hilversum, Países Bajos, uno de los estudios más reconocidos de la escena musical internacional, donde han trabajado bandas como ‘Iron Maiden’, ‘Judas Priest’, ‘Metallica’ y ‘Rammstein’.

Entre las canciones destacadas del disco se encuentran Giants On The Run, A Little Is A Little Too Much, Universe (Gravity For Hearts), Under The Moonlight e Into The Sun, entre otras. La plataforma especializada ´BraveWords´ describió el álbum como una producción que “estalla con energía y espíritu, una artesanía sazonada que abraza todas las eras de Helloween”.