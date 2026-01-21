La beca que convirtió el sueño de Anabelly Polo, de Tierra Baja, en una realidad

En Tierra Baja, en el norte de Cartagena, la mañana transcurría como cualquier otra hasta que un visitante tocó la puerta de una casa sencilla, cargando una noticia capaz de cambiar un destino.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Anabelly Polo, joven bachiller, egresada de la institución educativa de esa vereda, ubicada en el norte de la ciudad, no esperaba que el secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez, llegara personalmente para entregarle, en sus manos, el documento que la acredita como una de las 305 beneficiarias de las becas Cartagena 500 años. Fue un gesto simbólico y poderoso: el estado llegando al territorio para decirle a una joven que su sueño sí era posible.

Durante su paso por el colegio, Anabelly se destacó por sus habilidades matemáticas. Los números siempre fueron su fuerte y, con ellos, nació el anhelo de estudiar Ingeniería Civil. Sin embargo, como ocurre con muchos jóvenes de zonas rurales y periféricas, ese sueño convivía con la incertidumbre económica y el temor de no poder continuar su formación profesional.

“Me sentía frustrada, pensé que no se iba a dar. Dejé todo en manos de Dios. Ahora, gracias a esta beca, voy a estudiar la carrera de mis sueños”, recalcó emocionada, con la voz entrecortada, mientras sostenía el documento que le abría las puertas de la educación superior.

La historia de Anabelly es también el reflejo de uno de los compromisos centrales del gobierno del alcalde Dumek Turbay por brindar oportunidades reales de acceso a la educación superior para los jóvenes cartageneros. En lo que va de esta administración, 4.459 jóvenes han sido beneficiados con esta estrategia que busca cerrar brechas y transformar vidas a través del conocimiento.

Las 305 becas Cartagena 500 años representan una inversión de 11.743 millones de pesos, y amparan el 100 por ciento del valor de los estudios. Estuvieron dirigidas a bachilleres con los mejores resultados en las pruebas Saber 11 de 2025 y a grupos poblacionales priorizados, entre ellos, jóvenes afrodescendientes y raizales de las zonas insulares, víctimas del conflicto armado, deportistas, personas con discapacidad, personas con experiencia de vida trans y artistas.

Durante la visita, el secretario de Educación, Alberto Martínez, destacó el sentido social del programa. “Los propósitos institucionales con las becas Cartagena 500 años son los de ayudar a cumplir los sueños de miles de jóvenes en la ciudad. Así como Anabelly, seguiremos beneficiando a otros estudiantes talentosos, comprometidos y con ganas de salir adelante, para que la falta de recursos no sea un obstáculo en su proyecto de vida”, afirmó.

Becas en Umayor

El compromiso del Distrito con la educación superior también se refleja en otras iniciativas. La Secretaría de Educación informó que, gracias a la articulación con la Institución Universitaria Mayor de Cartagena (Umayor) y el Ministerio de Educación Nacional, a través de la política de matrícula cero, se encuentra disponible una oferta de 350 cupos para estudiar los programas de Tecnología en Gestión Empresarial, Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo y Tecnología en Gestión Gastronómica.

Esta oferta académica llega a las distintas localidades de Cartagena mediante centros de atención tutorial ubicados en instituciones educativas como el Politécnico del Pozón, la IE Bertha Suttner, IE Nuestra Señora del Carmen, la Fundación Pies Descalzos, en Villas de Aranjuez, la IE Nuevo Bosque, IE San Felipe Neri, así como en las instituciones etnoeducativas de Santa Ana y La Boquilla. Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de enero, ingresando al enlace: https://umayor.edu.co/wp-content/uploads/2026/01/InstructivoPregrado-Regionalizacion.pdf

Así, entre becas, cupos y oportunidades, Cartagena escribe nuevas historias. Historias como la de Anabelly Polo, una joven de Tierra Baja que pasó de la zozobra a la certeza de que sus sueños, con esfuerzo y apoyo, sí pueden hacerse realidad.