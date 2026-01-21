El primer ministro israelí Netanyahu acepta invitación de Trump para unirse a su “Consejo de Paz”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó la invitación para unirse al “Consejo de Paz” del presidente estadounidense, Donald Trump, informó la oficina del dirigente del Estado hebreo.

Esa junta fue concebida inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza en la posguerra, pero su estatuto, visto por la AFP, no parece limitar su función al territorio palestino.

Para unirse de forma permanente a este grupo, que dice que promoverá la “estabilidad mundial”, sus miembros deberán pagar hasta 1.000 millones de dólares.

Estará presidido por el propio Trump, que también “ejercerá por separado” como representante de Estados Unidos.

“El primer ministro Netanyahu anunció que aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump y se unirá como miembro del Consejo de Paz, que estará compuesto por líderes mundiales”, indicó su oficina en un comunicado.

Decenas de países y líderes han afirmado haber recibido una invitación, entre ellos aliados cercanos de Estados Unidos, pero también adversarios.

Sin embargo, Francia, socio de larga data de Washington, dijo que no se unirá.

Al anunciar la creación de la junta la semana pasada, Trump también reveló sus planes de establecer una “Consejo Ejecutivo para Gaza” que operaría bajo el organismo.

La junta ejecutiva incluiría al ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, y al diplomático catarí Ali Al Thawadi.

Netanyahu se ha opuesto firmemente a esa inclusión.

Las relaciones entre Turquía e Israel se han deteriorado desde que estalló la guerra en Gaza en octubre de 2023, tras un ataque sin precedentes del grupo islamista palestino Hamás contra Israel.

También se formó un comité independiente de 15 tecnócratas palestinos para supervisar la administración diaria de Gaza como parte de la segunda fase de un plan de tregua anunciado por Trump en octubre.

El comité, dirigido por Ali Shaath, nacido de Gaza y exviceministro de la Autoridad Palestina, comenzó su labor inicial en El Cairo esta semana.