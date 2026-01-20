México entregó a EE.UU. a otros 37 miembros de organizaciones criminales
Es la tercera entrega de miembros del crimen organizado que realiza México desde 2025
El Gobierno de México anunció este martes 20 de enero, que entregó a Estados Unidos a 37 miembros de organizaciones criminales, en un contexto de presión renovada de Washington para que soldados estadounidenses entren a territorio mexicano a combatir a los cárteles.
Puede leer: EE.UU. reclama resultados claros y rápidos a México en la lucha contra el narcotráfico
Es la tercera entrega de este tipo que realiza México desde 2025 y, con ella, suman ya 92 miembros del crimen organizado enviados a Estados Unidos. El anuncio tiene lugar a poco más de una semana de que la presidenta Claudia Sheinbaum dialogara sobre seguridad con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
“La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, dijo en X el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.