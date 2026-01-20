Internacional

México entregó a EE.UU. a otros 37 miembros de organizaciones criminales

Es la tercera entrega de miembros del crimen organizado que realiza México desde 2025

Banderas de Estados Unidos y México. FOTO: Getty Images.

El Gobierno de México anunció este martes 20 de enero, que entregó a Estados Unidos a 37 miembros de organizaciones criminales, en un contexto de presión renovada de Washington para que soldados estadounidenses entren a territorio mexicano a combatir a los cárteles.

Es la tercera entrega de este tipo que realiza México desde 2025 y, con ella, suman ya 92 miembros del crimen organizado enviados a Estados Unidos. El anuncio tiene lugar a poco más de una semana de que la presidenta Claudia Sheinbaum dialogara sobre seguridad con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, dijo en X el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.

