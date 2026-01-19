ONU lanza alerta por deterioro de seguridad: más de 6 mil desplazados y 4 mil confinados en 2025

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en Colombia, reportó nuevas masacres y graves afectaciones humanitarias, y pidió al Estado adoptar medidas de seguridad eficaces para salvaguardar las próximas elecciones al Congreso y la Presidencia, según el más reciente informe del secretario general António Guterres al Consejo de Seguridad.

El documento advierte sobre el aumento de hechos violentos en distintas regiones del país. Naciones Unidas informó que durante el periodo analizado se recibieron 13 denuncias de masacres, con un saldo de 33 víctimas, así como 33 asesinatos de defensores de derechos humanos.

En materia de garantías para los firmantes del Acuerdo de Paz, la ONU reportó que en 2025 fueron verificados 45 asesinatos de excombatientes, lo que representa un incremento del 36 % frente a 2024.

Desde la firma del Acuerdo Final, el organismo ha documentado 487 excombatientes asesinados y 168 intentos de homicidio.

El informe también señala que al menos 6.500 personas fueron afectadas por desplazamiento forzado en los últimos meses de 2025, además de más de 4.400 personas en situación de confinamiento, producto de la violencia en zonas rurales.

Frente al escenario electoral, el secretario general subrayó la necesidad de reforzar las medidas de protección para garantizar procesos libres, seguros y con amplia participación ciudadana, especialmente en territorios históricamente golpeados por el conflicto armado.

Finalmente, Naciones Unidas reiteró que la implementación integral del Acuerdo de Paz sigue siendo determinante para avanzar en la estabilización del país y recordó que la reforma rural integral es considerada una “piedra angular para la paz”.