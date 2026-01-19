Nuevo caso de sicariato en Bogotá: atacan a personas dentro de un taxi en Candelaria la Nueva

En la últimas horas en la la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Candelaria la Nueva, sujetos en una motocicleta atacaron a unas personas que se encontraban dentro de un taxi y sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones.

De acuerdo con la coronel Miryam Moreno, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, “estos hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, quienes trabajan por esclarecer los hechos ocurridos y lograr la captura del presunto responsable”.

Hasta el lugar llegar las autoridades correspondientes para hacer el levantamiento de los cuerpos y recolectar información que permita dar con los hombres que asesinaron a estas personas.