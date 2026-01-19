La cifra de fallecidos por el accidente de trenes en España “no es definitiva”: MinTransporte

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, advirtió de que la cifra de fallecidos por la colisión de dos trenes en el sur de España, que deja de momento 39 fallecidos y más de 120 heridos, “no es definitiva”, por lo que podría seguir aumentando.

“La cifra de fallecidos alcanza ya a 39 y no es definitiva”, indicó Puente en un mensaje en X en el que afirmó estar de camino hacia la localidad de Adamuz, el lugar del accidente, a unos 200 km al norte de Málaga.

De otro lado, la compañía ferroviaria Iryo anunció que la última revisión del tren que descarriló el domingo antes de colisionar con otro que circulaba en el sentido contrario por otra vía en el sur de España “se realizó el pasado 15 de enero”.

Este tren, “fabricado en 2022 y cuya última revisión se realizó el pasado 15 de enero”, salió desde Málaga con destino a Madrid “con 289 pasajeros, 4 tripulantes y 1 maquinista a bordo. A las 19:45 horas [18H45 GMT], y por causas que aún se desconocen, el tren invadió la vía contigua” a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, indicó el operador en un comunicado.

La empresa Iryo puntualizó que el descarrilamiento se produjo en el servicio 6189, que había partido a las 6:40 de la noche. La compañía lamentó profundamente la tragedia y afirmó que activó los protocolos de emergencia. Indicó que colaborará “estrechamente” con las autoridades competentes para la gestión de la situación.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se trasladará a la zona del accidente ferroviario que el domingo dejó al menos 39 fallecidos y 120 heridos en el sur de España, indicó la Secretaría de Estado de Comunicación.

Está previsto que el jefe del Ejecutivo español acuda a la zona del siniestro -ocurrido en Adamuz, unos 200 km al norte de Málaga- a lo largo de la mañana “para conocer de primer mano la situación”, indicó la SEC.