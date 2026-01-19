Italia advirtió de que una escalada entre la UE y Estados Unidos “no beneficia a nadie”

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, advirtió este lunes de que una escalada en las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) “no beneficia a nadie” e instó a los socios europeos a “ser muy moderados porque el objetivo no es pelear con los estadounidenses”.

“Tenemos que ser muy moderados porque el objetivo no es pelear con los estadounidenses, es reforzar nuestras economías y trabajar en la región ártica en cuestiones de materias primas y seguridad”, dijo Tajani en declaraciones a la prensa desde el Parlamento Europeo.

El titular de Exteriores italiano subrayó que, aunque “está claro” que Europa “no puede liderar sin los estadounidenses”, también es “imposible” para ellos asumir un papel protagonista sin Europa.

“Con esta idea, queremos hablar con Estados Unidos para lograr buenos resultados”, dijo Tajani, que pidió a la UE enviar “una señal de firmeza, pero también de voluntad de diálogo” como ya hizo el verano pasado cuando se alcanzó en principio de acuerdo para evitar la guerra arancelaria iniciada por el presidente de Estados Unidosm Donald Trump.

“Cualquier división entre la UE y EE.UU. es un regalo para nuestros competidores”, añadió.