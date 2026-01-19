Trump pretende que el mundo no estará seguro a menos que EE.UU. controle Groenlandia

El presidente Donald Trump afirmó este lunes 19 de enero, que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle el territorio autónomo danés de Groenlandia, un escenario rechazado de plano por los groenlandeses y sus vecinos europeos.

El dirigente republicano argumenta que “necesita” esta isla rica en minerales y tierras raras para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico, y amenaza con aranceles a ocho países europeos que manifestaron su firme oposición a dicho plan expansionista. Entre ellos están Reino Unido, Alemania, Francia y Noruega.

El vicecanciller y ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, subrayó este lunes que Europa prepara respuestas a las amenazas de aranceles de Trump, que calificó de “chantaje” y provocaron la caída de los mercados bursátiles europeos.

El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, dijo a su vez que las tarifas no solo perjudicarán a los europeos, sino también a los propios estadounidenses.

En un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, Trump escribió que “el mundo no estará seguro a menos que tengamos un Control Total y Completo sobre Groenlandia”.

“Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no me siento obligado a pensar sólo en la paz”, añadió, según el mensaje publicado en varios medios.

Trump no ha dejado de airear su enfado por no haber recibido el pasado año el Nobel de la Paz, que fue para la venezolana María Corina Machado.

La oficina del primer ministro noruego confirmó la autenticidad del mensaje en un correo electrónico a AFP, y Store dijo que se recibió en respuesta a una carta suya y del presidente finlandés Alexander Stubb, en la que mostraron su “oposición a los aumentos arancelarios”.

Store también recordó que no es el gobierno de Noruega quien otorga el premio Nobel de la Paz, sino un comité independiente.

“He explicado con claridad, y también al presidente Trump, que como es bien sabido el premio es otorgado por un comité Nobel independiente”, dijo.

Los dirigentes de la UE se reunirán el jueves en Bruselas en una cumbre extraordinaria para analizar la amenaza estadounidense sobre Groenlandia y la cuestión arancelaria, indicó una portavoz del Consejo Europeo.

El primer ministro de la isla ártica, Jens-Frederik Nielsen, avisó de que la presión con los aranceles “no cambiará” la oposición groenlandesa a las pretensiones de Trump.

“No dejaremos que nos presionen”, enfatizó.

“Amenaza rusa”

En su mensaje al primer ministro noruego, Trump reiteró su deseo de controlar Groenlandia, lo que ha causado alarma en todo el mundo. “Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China”, argumentó.

El mandatario estadounidense aseguró en su plataforma Truth Social que la OTAN llevaba 20 años diciéndole a Dinamarca que debía “alejar la amenaza rusa de Groenlandia”. “Por desgracia, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto. ¡Ahora es el momento, y se hará!”, afirmó.

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, afirmó que ya se habían tomado medidas.

“Los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia, junto con varios aliados de la OTAN, han decidido aumentar la presencia militar y las actividades de entrenamiento en el Ártico y el Atlántico Norte”, declaró el ministro en un comunicado el lunes.

Lund Poulsen añadió que él mismo y la ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, se reunirían con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, este lunes.

El fin de semana, Trump anunció que, a partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarían sujetos a un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos.