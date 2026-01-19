EL PAÍS cumple 50 años de periodismo comprometido y lo celebrará, en España y en América

EL PAÍS conmemora este 2026 su 50º aniversario. El diario lo celebrará a lo largo de todo el año, recordando estas cinco décadas y sobre todo mirando al futuro. El programa de actividades incluye propuestas culturales en España y en América que tendrán como protagonistas a quienes permiten cumplir esta efeméride: los lectores. Porque, como indica el director del periódico, Jan Martínez Ahrens, “en EL PAÍS, los lectores son la vara de medir. Y en esta conmemoración queremos celebrar juntos lo andado, pero también lo que nos queda por andar”.

Durante todo el año, EL PAÍS va a tener presente en sus páginas la celebración de su primer medio siglo de vida. El diario salió a la calle por primera vez el 4 de mayo de 1976, acompasando los pasos de la democracia española. Ha acompañado e iluminado algunos de los cambios sociales más relevantes no solo de España, sino también de América: el divorcio, el matrimonio igualitario, la lucha contra la violencia machista, la cobertura de los cambios tecnológicos… “De aquel periódico de papel en blanco y negro a la vertiginosa multiplicidad de soportes y canales que lo conforman hoy han pasado muchas cosas, pero nuestra identidad se ha mantenido intacta: la pulsión por hacer un periodismo honrado, basado en la búsqueda de la verdad y el contraste”, defiende el director.

Para acercar ese periodismo, EL PAÍS ofrece siete ediciones diferentes (una de ellas en inglés), está presente en las principales redes sociales –donde le siguen 27 millones de usuarios– y mantiene cerca de 60 boletines informativos con más de un millón de lectores suscritos. Además, organiza encuentros con algunos de sus 400 periodistas en todo el mundo y visitas a las redacciones a través de su programa de EL PAÍS+ para suscriptores, que incluye muchas otras ventajas y actividades a las que se suman ahora las de este 50º aniversario.

Los principales actos conmemorativos

El lunes 19 de enero, Bill Gates reflexionará sobre el futuro junto a un grupo de suscriptores. El acto estará presentado por el director, Jan Martínez Ahrens, y conducido por la responsable de la sección Planeta Futuro, Ana Carbajosa. La Fundación Gates y EL PAÍS mantienen una colaboración estable desde 2014 para la difusión de información sobre desarrollo sostenible y el impulso de la reducción de las desigualdades.

El siguiente hito será a partir del 29 de enero en Colombia, en el Hay Festival de Cartagena de Indias. Martínez Ahrens participará en un diálogo junto a Carlos Chamorro, fundador y director del medio nicaragüense Confidencial y actualmente exiliado en Costa Rica, y Denise Maerker, una de las periodistas más reconocidas de México. Moderados por la periodista de Caracol Radio Diana Calderón, reflexionarán sobre los desafíos del periodismo frente a la hostilidad del poder. Asimismo, habrá otra mesa en la que Javier Moreno, exdirector de EL PAÍS y comisario del 50º aniversario, hablará con los escritores Leila Guerriero, Leonardo Padura y Juan Gabriel Vásquez.

Los tres primeros días de mayo, en Madrid, tendrán lugar tres jornadas abiertas a los lectores y a toda la ciudadanía. Matadero Madrid acogerá debates con figuras destacadas de la cultura y el pensamiento contemporáneo, así como encuentros con periodistas y colaboradores históricos, conciertos y otras actividades lúdicas para toda la familia.

Los actos en Matadero Madrid rendirán un homenaje especial a los lectores, protagonistas de un vínculo histórico con el diario. Además, algunas Cartas al director, una seña de identidad del diario, serán leídas y teatralizadas por reconocidas figuras de la escena.

También podrá verse una exposición comisariada por Marisa Flórez, fotógrafa y exeditora gráfica de EL PAÍS, que evocará el papel fundamental del fotoperiodismo a lo largo de estos 50 años. La muestra viajará por distintas ciudades españolas.

Después del verano, el 50º aniversario continuará su celebración en el Festival de las Ideas de Villa de Leyva (Colombia), con una programación cultural y de pensamiento.

A finales de año, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) de México, país con una relación histórica y estratégica para EL PAÍS y sede de su principal redacción americana, será el escenario del cierre de este programa de actividades.

Consulta el especial sobre el 50º aniversario de EL PAÍS