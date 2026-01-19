El Gobierno francés acogió “con prudencia” la liberación de presos políticos en Venezuela

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, acogió este lunes “con prudencia” la reciente liberación de presos políticos en Venezuela, al tiempo que advirtió de que “ninguna imposición exterior” podrá ser “una solución duradera” para este país.

“La liberación de varios presos políticos en los últimos días es un señal positiva que saludamos con prudencia”, declaró Barrot, en una sesión parlamentaria en la Asamblea Nacional francesa dedicada a Venezuela y que se celebrará también esta noche en el Senado.

Barrot expuso las etapas por las que apuesta Francia para “una transición pacífica y democrática” en Venezuela: la primera, la liberación de los presos políticos, y la segunda, “el respeto de la voluntad expresada por el pueblo venezolano cuando eligió (en las elecciones presidenciales de 2024) a Edmundo González Urrutia, que deberá tener un papel crucial”.

El ministro indicó también que su país ha mostrado “su disposición a retomar el diálogo entre todos los actores venezolanos y eso incluye a María Corina Machado”, al tiempo que criticó el método empleado por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para derrocar el 3 de enero pasado a Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas estadounidense y trasladado a Nueva York para ser juzgado.

Aunque aseguró que “ningún demócrata sincero puede llorar la salida de Maduro”, el ministro francés criticó la operación militar estadounidense y recordó que el derecho internacional solo permite el uso de la fuerza en situaciones muy determinadas.

“Ante la proliferación de crisis, Francia opta por la cooperación antes que por la confrontación; por el respeto del derecho antes que por la fuerza”, agregó el ministro, quien alertó de que “ninguna solución duradera vendrá impuesta desde el exterior”, en alusión a Estados Unidos.

En la misma sesión intervino la ministra de Defensa de Francia, Catherine Vautrin, quien aseguró que las Fuerzas Armadas de su país no estuvieron “de ninguna manera” implicadas en la operación de Estados Unidos.

El principal partido de izquierdas del país, La Francia Insumisa (LFI), achacó al presidente francés, Emmanuel Macron, haber “dado las espaldas” al derecho internacional por su primera reacción tras la captura de Maduro, criticada por la oposición por verla complaciente con Trump.

Arnaud Le Gall, diputado del LFI, lamentó que su país no reaccionase a la operación estadounidense como sí lo hicieron países como España, Brasil, Chile, México, Colombia y Uruguay, que “denunciaron en una declaración común la agresión contra Venezuela”.

Le Gall, quien consideró que Maduro “fue secuestrado”, se centró en reprobar la falta de independencia de Francia en la esfera internacional y pidió la salida del país de la OTAN.

Sylvie Josserand, diputada de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), juzgó también que Macron “se alineó” con la intervención de Trump en Venezuela -en alusión al mensaje del 3 de enero- y afirmó que el RN de Marine Le Pen respeta “los valores históricos de la diplomacia francesa: independencia, equidistancia y constancia”.

Josserand reprobó sin ambages la manera de gobernar de Maduro, aunque aclaró que “no se puede cuestionar la soberanía de ningún Estado”, sea el que sea.