CGR detecta hallazgos fiscales por $86.054 millones en contratos de Ecopetrol: Morelco en la mira

La Contraloría General identificó irregularidades en dos contratos de Ecopetrol por un valor de $86.054 millones. El mayor riesgo fiscal corresponde al convenio para la operación del Ecoparque Solar en Providencia, por un valor de $49.592 millones. El proyecto buscaba fortalecer la infraestructura energética de la isla tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020 y apoyar la transición energética, pero actualmente no se encuentra en operación.

La auditoría evidenció distintos factores en los que se evidencia que el parque solar no cuenta con el sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS), el cual es un componente esencial para su funcionamiento y que, además, la planta está expuesta a deterioro ambiental y la pérdida de vida útil. Este sistema estaba relacionado a una donación internacional gestionada por el Ministerio de Minas y Energía, sin garantías contractuales, mientras Ecopetrol decidió continuar con el proyecto sin asegurar su disponibilidad.

Por otro lado, el segundo hallazgo fiscal de la entidad fue por un valor de $36.426 millones y está relacionado con un contrato entre Ecopetrol y Morelco S.A.S, donde la entidad no aplicó medidas correctivas previstas frente a incumplimientos del contratista entre 2023 y 2024.

“Estas cláusulas le otorgaban a Ecopetrol la posibilidad de deducir las multas correspondientes en la factura del mes siguiente a la comunicación del incumplimiento, hacer efectiva la garantía de cumplimiento o, de ser necesario, dar por terminado anticipadamente el contrato cuando persistieran los cumplimientos”. dice la entidad de control.

Aunque Ecopetrol documentó los atrasos, permitió que el contrato continuara hasta su vencimiento. Solo inició el trámite de imposición de multas y el reclamo ante la aseguradora en abril de 2025, cuando la póliza ya había expirado, lo que impidió recuperar los recursos asegurados.

Estos hallazgos ponen en evidencia los riesgos fiscales asociados a la ejecución de proyectos, especialmente aquellos vinculados a la transición energética y la atención de emergencias. En el caso de Providencia, la falta de operación del parque solar significa que los recursos invertidos no han generado beneficios para la comunidad ni han contribuido a mejorar la seguridad energética del territorio.

En el contrato con Morelco, la Contraloría advierte que Ecopetrol redujo la capacidad para mitigar pérdidas durante la vigencia del acuerdo del contrato y que este tipo de situaciones refleja debilidades en los procesos de supervisión y toma de decisiones en contratos de alto valor.

Ante esta situación, la Contraloría General anunció que los hallazgos fiscales por más de $86.000 millones en contratos de Ecopetrol evidencian la necesidad de fortalecer la planeación, supervisión y el control del gasto público.