Roger Waters reitera su apoyo a Maduro y Putin y califica a Donald Trump como “demente” y “malvado”

En una reciente entrevista en el programa del presentador inglés, Piers Morgan, Piers Morgan Uncensored, el músico británico, Roger Waters, reafirmó su apoyo a Vladímir Putin y Nicolás Maduro, además de calificar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como “una verdadera escoria”.

Con respecto a Putin, el exintegrante de Pink Floyd, dijo que Occidente debería “tener cuidado con lo que desea” en lo que respecta a la destitución de Putin, y advirtió que quienquiera que lo sustituya podría ser mucho peor que él, argumentando que “Putin ha llevado a cabo la operación militar especial sin piedad. Realmente ha intentado no dañar a los civiles”, durante su invasión a Ucrania.

Por otra parte, el también activista político dice que apoya a Maduro “porque es el líder debidamente elegido democráticamente de un país que representa todos los principios del proceso revolucionario bolivariano y chavista. Por lo tanto, representa al pueblo de Venezuela”.

Finalmente, aseguró que Donald Trump “está loco. Es obvio que es muy malvado” y afirmó que “inventó la absurda historia” de que Maduro era un narcotraficante para justificar la invasión de Venezuela, calificando la afirmación como una “tontería sin sentido”.