Roger Waters reitera su apoyo a Maduro y Putin y califica a Donald Trump como “demente” y “malvado”
El exintegrante de Pink Floyd fue invitado al programa de Piers Morgan, donde afirmó que Donald Trump “inventó la absurda historia” de que Maduro era un narcotraficante para justificar la invasión de Venezuela.
En una reciente entrevista en el programa del presentador inglés, Piers Morgan, Piers Morgan Uncensored, el músico británico, Roger Waters, reafirmó su apoyo a Vladímir Putin y Nicolás Maduro, además de calificar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como “una verdadera escoria”.
Con respecto a Putin, el exintegrante de Pink Floyd, dijo que Occidente debería “tener cuidado con lo que desea” en lo que respecta a la destitución de Putin, y advirtió que quienquiera que lo sustituya podría ser mucho peor que él, argumentando que “Putin ha llevado a cabo la operación militar especial sin piedad. Realmente ha intentado no dañar a los civiles”, durante su invasión a Ucrania.
Por otra parte, el también activista político dice que apoya a Maduro “porque es el líder debidamente elegido democráticamente de un país que representa todos los principios del proceso revolucionario bolivariano y chavista. Por lo tanto, representa al pueblo de Venezuela”.
Finalmente, aseguró que Donald Trump “está loco. Es obvio que es muy malvado” y afirmó que “inventó la absurda historia” de que Maduro era un narcotraficante para justificar la invasión de Venezuela, calificando la afirmación como una “tontería sin sentido”.