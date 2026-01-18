El turismo desbordado y la falta de controles asfixian la tradicional subienda en Honda, Tolima

Tolima

En redes sociales se han conocido reportes entusiastas sobre el inicio de la popular subienda en el municipio de Honda, norte del Tolima. Algunos cibernautas aseguran que los pescados comenzaron a llegar en grandes cantidades. Sin embargo, los pescadores tradicionales ofrecen otro panorama.

De acuerdo con Raúl Rendón, vocero de la Asociación de Pescadores Independientes de Honda, la pesca con chinchorro en municipios como La Dorada, Caldas, impide que los peces, especialmente los de mayor tamaño, continúen su desplazamiento por el río Magdalena.

“Uno espera la subienda con mucho anhelo todo el año, pero para el pescador de Honda no está llegando el pescado, porque nosotros somos realmente artesanales. Uno ve por las redes sociales esa cantidad de pescado, pero claro, es capturado con chinchorro, que es un elemento de pesca muy sofisticado, y nosotros lo hacemos con atarraya”, manifestó.

En ese sentido, Rendón reprochó la falta de medidas por parte de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), que debería implementar controles contra la pesca masiva con chinchorro.

“Nos va a tocar embarcarnos para La Dorada o más abajo, porque el pescado prácticamente no llega. La pesca de arrastre está prohibida hace muchos años, pero esa ley nunca la han hecho cumplir. En la parte baja todo el mundo pesca con chinchorro y no con atarraya, entonces acá qué nos va a llegar”, cuestionó.

La subienda es un fenómeno natural que cada año se presenta entre enero y marzo, cuando grandes cantidades de peces remontan el río Magdalena para reproducirse. Durante este periodo, los peces viajan contra la corriente y pasan por Honda, lo que facilita su captura por parte de los pescadores artesanales y dinamiza la economía local.

Sin embargo, otras prácticas como el turismo desbordado también amenazan este oficio. “El turista se pone a pescar y todo lo que coge se lo lleva, sobre todo el bocachico y el nicuro pequeño. Se lo llevan, no perdonan nada. Uno les dice, pero la gente no hace caso. Se llevan el pescado pequeño, que se supone es el futuro para más adelante”, denunció Rendón.

Los pescadores de Honda temen que su municipio corra con la misma suerte de Ambalema, Cambao o Girardot, donde la tradicional subienda desapareció desde hace varios años.