Alerta por instalación de un cilindro sospechoso en la vía Yondó - Barrancabermeja

Alerta por instalación de un cilindro en zona rural de Yondó, Antioquia. Foto: Cortesía.

Yondó, Antioquia

Las autoridades investigan la instalación de un cilindro pintado con la bandera de Colombia en la vía que comunica a Yondó con Barrancabermeja, en el Magdalena Medio antioqueño.

La alerta por una posible bomba en la vereda X-10, obligó al cierre total del corredor vial durante varias horas, generando alarma entre conductores y habitantes de la zona, por lo que unidades del Ejército Nacional y la Policía activaron los protocolos de seguridad y acordonaron el sector.

Según confirmó la segunda división del Ejército Nacional, tras la inspección especializada, se descartó la presencia de explosivos dentro del cilindro, permitiendo posteriormente la reapertura de la vía.

De manera preliminar, el hecho fue atribuido al ELN como una posible acción intimidatoria; sin embargo, las autoridades señalaron que aún está en verificación qué grupo armado ilegal sería el responsable de la instalación del objeto, cuyo propósito habría sido atemorizar a la población civil.

Las fuerzas militares y de policía permanecen en alerta en la zona, adelantando labores de evaluación territorial y patrullajes preventivos para garantizar la seguridad de la comunidad y descartar cualquier riesgo adicional.