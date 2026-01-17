SuperGiros operó exitosamente la experiencia Cashless en Buena Vida Beach 2026

SuperGiros innova en Buena Vida Beach 2026 con la operación del servicio de recaudo y recarga de manillas Cashless, convirtiéndose en el aliado principal de recaudos del Festival al facilitar la recarga de las manillas de consumo de los asistentes, durante los tres días del evento.

El viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de enero las playas de Punta Canoa, en Cartagena, recibieron a más de 20.000 personas provenientes de diferentes partes del mundo, quienes disfrutaron de una experiencia musical única con artistas destacados del escenario electrónico internacional como lo son Marco Carola, Joseph Capriatti y Luciano.

Mientras el público vivía el festival, SuperGiros hizo posible una experiencia de compra ágil y segura, permitiendo a los asistentes recargar sus manillas para consumir dentro del evento y disfrutar sin interrupciones.

“SuperGiros se consolida como la principal red de recaudo y recarga del departamento de Bolívar, facilitando la experiencia de los clientes y estando cerca en los barrios y en eventos que generan impacto en el departamento, como Buena Vida. Allí garantizamos el flujo de consumo a través del recaudo del efectivo y recarga del sistema Cashless, asegurando que los asistentes pudieran acceder sin inconvenientes a todos los servicios disponibles durante el festival, ratificando que somos la red del manejo del efectivo”, señaló Vanessa Reyes, directora de giros y servicios de SuperGiros Bolívar.

SuperGiros operó como el punto oficial de recarga Cashless del festival, permitiendo a los asistentes realizar recargas en cualquier momento, elegir el monto deseado y la forma de pago, mediante efectivo o datáfono con tarjetas débito y crédito. Este sistema fue el único medio de pago habilitado durante el evento, garantizando mayor control, rapidez y seguridad en las transacciones.

Por su parte Juan Guillermo Ángel, subgerente comercial de la comercializadora de servicios afirmó que “este tipo de soluciones nos permite demostrar que SuperGiros evoluciona al ritmo de las nuevas formas de consumo. Estar presentes en eventos como Buena Vida Beach nos posiciona como una empresa innovadora, cercana y capaz de adaptarse a las necesidades reales de las personas”.

La implementación del servicios Cashless reafirma el compromiso de la comercializadora con ofrecer experiencias prácticas en espacios donde la rapidez y facilidad son clave. SuperGiros no solo está en los puntos de venta tradicionales, también está en escenarios donde la gente vive, disfruta y se conecta. Así fortalece su cercanía con los usuarios y se consolida como una marca aliada que se adapta a los nuevos formatos de consumo.

El 8 de junio del 2014, nace la Comercializadora de Servicios de Bolívar S.A.S., reconocida como la red de servicios más grande del departamento de Bolívar, que cuenta con más de 2.000 puntos de venta, distribuidos en centros de acopio, compumuebles, multiservicios, locales y colocadores independientes para atender las necesidades de nuestros clientes.

Gracias a nuestras alianzas comerciales estratégicas, nuestros clientes pueden acceder a un sinnúmero de productos y servicios, como chance, recaudos, recargas, apuestas deportivas y pagos, así como también pueden enviar y recibir giros nacionales e internacionales.