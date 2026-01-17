La FLIP alerta sobre nuevo caso de acoso judicial contra la periodista Lorena Beltrán

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) informó sobre un nuevo episodio de acoso judicial en contra de la periodista Lorena Beltrán, quien el pasado 31 de diciembre de 2025 recibió una notificación judicial en el país donde reside actualmente. Según la organización, el proceso fue iniciado por uno de los médicos que previamente había interpuesto acciones de tutela contra la periodista en Colombia, tras investigaciones publicadas por ella.

Puede leer: Lorena Beltrán tras condena a 11 cirujanos: “La justicia avanza, pero siguen en quirófanos”

De acuerdo con la información divulgada por la FLIP, Beltrán acudió el 3 de enero a la dirección indicada en la notificación, donde le informaron que deberá comparecer el próximo 27 de enero ante una corte del país en el que se encuentra. En ese mismo lugar le fue entregado un expediente de 55 páginas que contiene acusaciones por presuntos actos de hostigamiento, acoso, discriminación por orientación sexual y un supuesto intento de homicidio en contra del médico demandante.

La FLIP señaló que estas acusaciones “carecen de sustentación” y que, en su criterio, buscan desacreditar la labor periodística de Beltrán. La organización también advirtió sobre el hecho de que el procedimiento judicial haya sido notificado en la dirección exacta donde reside la periodista, a pesar de que ese dato no era público.

Según la fundación, este nuevo proceso se suma a acciones judiciales previas que habrían generado un escenario de hostigamiento reiterado, situación que llevó a la periodista a salir del país por temor a su seguridad e integridad. La FLIP indicó que la exposición de datos personales y sensibles incrementa el riesgo para la comunicadora.

Puede leer: “Esto es un ejemplo para que otros procesos tengan el mismo resultado”: Lorena Beltrán

Finalmente, la FLIP reiteró su llamado a jueces y tribunales, incluida la Corte Constitucional, para que reconozcan la existencia de un posible patrón de acoso judicial. También solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación oportuna y diligente, teniendo en cuenta el contexto previo de riesgo y la condición de Beltrán como mujer periodista en ejercicio.