Supersalud prorrogó por un año la intervención del Hospital de Nazareth

La Superintendencia Nacional de Salud informó que prorrogó por un año la medida de intervención a la ESE Nazareth, ubicada en la Alta Guajira. La entidad permanece bajo esta figura desde el 15 de enero de 2025, según lo indicó el organismo de control.

Lea también: Más de 90 trabajadores del Hospital de Nazareth, en La Guajira, inician paro por falta de pagos

De acuerdo con la información divulgada, durante la vigencia 2025 se registraron cero muertes maternas. En ese mismo periodo se atendieron 735 gestantes y se reportaron 695 nacimientos. La Superintendencia también señaló que no se presentaron muertes por desnutrición infantil en los últimos siete meses del año.

En el balance presentado, la entidad indicó que la mortalidad perinatal se redujo en un 75 % frente a 2024. Asimismo, reportó la realización de 671 seguimientos a niños con diagnóstico de desnutrición durante la intervención.

En cuanto a la prestación de servicios, la Supersalud informó que el hospital de campaña instalado en la Alta Guajira realizó 5.374 atenciones en servicios de medicina especializada, lo que permitió mantener la atención de la ESE Nazareth y reducir la necesidad de traslados fuera del territorio.

Sobre la infraestructura hospitalaria, la entidad señaló que la nueva construcción del Hospital de Nazareth registra un 98 % de ejecución y se encuentra próxima a su inauguración, con el objetivo de prestar servicios de mediana complejidad en la región.

La Superintendencia reiteró que la intervención continúa en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control.