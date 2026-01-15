Machado tras reunión con Donald Trump: “contamos con el presidente para la libertad de Venezuela”

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, entregó una breve conclusión sobre su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. (Foto: cortesía)

El presidente Donald Trump almorzó en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana María Corina Machado, que pugna por mantener una línea directa ante la consolidación del diálogo entre Washington y Caracas.

Machado llegó poco después del mediodía hora local y partió hacia las 14H30 (19H30 GMT). Saludó a simpatizantes congregados en el lugar, según un fotógrafo de la AFP, antes de dirigirse al Capitolio para un encuentro con congresistas seguido de declaraciones públicas.

Luego de la reunión, Machado aseguró: “Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”.

Aparte de las palabras de Machado a las afueras de la Casa Blanca, no trascendió nada de inmediato sobre la entrevista con Trump.

El presidente estadounidense “estaba impaciente” por conocer a Machado y esperaba mantener “una buena conversación productiva”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras la reunión aún estaba en curso.

Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

El Nobel Peace Center subrayó el jueves en X que los laureados podían disponer como quisieran de la medalla dorada asociada a la distinción. Pero agregó: “Una medalla puede cambiar de manos, pero no el título de laureado del Premio Nobel de la Paz”, asociado para siempre a determinadas personas u organizaciones, sin posibilidad de compartirlo o transferirlo.

Primera venta de crudo venezolano

Trump provocó un sismo dentro y fuera de Venezuela al lanzar un ataque para detener y trasladar a Estados Unidos al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y a su esposa, acusados de narcotráfico.

La operación fue recibida en un primer momento con euforia por la oposición. Pero Trump enseguida echó un balde de agua fría al declarar que Machado era una “persona muy amable” pero que no la veía como líder del país.

Con la sustituta de Maduro, Delcy Rodríguez, mantuvo en cambio el miércoles una “larga” conversación telefónica, sobre petróleo, minerales, comercio o seguridad, reveló el presidente.

Rodríguez es una líder “formidable”, aseguró Trump.

La presidenta interina venezolana por su parte explicó que la conversación fue “productiva y cortés”, en “un marco de respeto mutuo”.

Estados Unidos está rápidamente tejiendo una relación particular con Caracas, un régimen al que de forma oficial sigue considerando “narcoterrorista”, lo cual no impide los negocios.

Este jueves un responsable bajo anonimato confirmó una primera venta de crudo venezolano decomisado, por un valor de 500 millones de dólares.

Ese dinero pasará a cuentas controladas directamente por el Departamento del Tesoro.

Trump “protege” el continente americano “contra los narcoterroristas, los traficantes de drogas y los adversarios extranjeros que buscan sacar provecho”, declaró una portavoz de la Casa Blanca.

Fiel a su política de palo y zanahoria, el gobierno Trump anunció también la incautación en el Caribe de un sexto petrolero sometido a sanciones.

Para sus planes petroleros, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, esperan contar con la colaboración de las multinacionales, que sin embargo piden que se aclare el marco legal y político.