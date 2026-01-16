De los 123 tan solo 12 municipios de Boyacá tienen convenios vigentes con los bomberos

Autoridades insisten en que ningún municipio debe permanecer sin estos contratos y anuncian avances en procesos de ascenso dentro de los cuerpos de bomberos.

Boyacá

Preocupación por la capacidad de respuesta ante emergencias en el departamento de Boyacá, luego de que se confirmara que únicamente 12 municipios cuentan actualmente con convenios vigentes con los cuerpos de bomberos.

Así lo dio a conocer el director de Gestión del Riesgo de Boyacá, Julián Andrés Hernández, tras la realización de la primera Junta Departamental de Bomberos del año 2026, en la que se revisó el estado de estos acuerdos y la situación operativa de los organismos de socorro en el territorio.

“Para nosotros es fundamental contar con estos convenios, porque los cuerpos de bomberos son los que nos permiten tener respuesta ante cualquier evento o cualquier escenario de emergencia”, explicó el funcionario, al señalar que en el departamento existen 53 cuerpos y organismos de socorro, pero solo una parte de ellos cuenta hoy con contratos formalizados con las administraciones municipales.

Durante la reunión, también se reiteró el llamado a los alcaldes y alcaldesas para que prioricen la firma de estos convenios. Según Hernández, incluso con el acompañamiento de la Procuraduría se viene insistiendo en que ningún municipio debería quedarse sin este respaldo. “Ningún municipio debe quedarse ni un mes, ni un día, ni un solo momento sin convenio bomberil”, afirmó.

El director recordó como ejemplo el accidente de una avioneta ocurrido el pasado 10 de enero en Paipa, cuando en los municipios donde sucedió el hecho no estaban vigentes estos contratos. “A pesar de eso, los bomberos actuaron en primera respuesta bajo los principios de subsidiariedad y concurrencia que establece la ley, pero estos eventos demuestran por qué es tan importante tener los convenios activos”, señaló.

Hernández reconoció que muchos municipios, especialmente los de quinta y sexta categoría, atraviesan dificultades financieras para asumir estos compromisos. Sin embargo, insistió en que se deben buscar alternativas. “Sabemos que la situación económica es compleja, pero hay que sentarnos, dialogar y encontrar la forma de garantizar estos convenios, porque está de por medio la seguridad de las comunidades”, indicó.

En la Junta Departamental de Bomberos también se abordó el tema de los ascensos dentro de los cuerpos de bomberos del departamento. El director explicó que estos procesos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley 1575 y serán evaluados en una próxima reunión, luego de revisar hojas de vida y condiciones de los aspirantes.